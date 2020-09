Deux «Boogaloos» arrêtés après avoir cru livrer du matériel au Hamas

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Deux Américains appartenant à la mouvance d’extrême droite « Boogaloo » ont été arrêtés après avoir cherché à « unir leurs forces » avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, a déclaré vendredi le département de la Justice.

Michael Solomon, 30 ans, et Benjamin Teeter, 22 ans, ont été inculpés pour « tentative d’apporter un soutien matériel à un groupe terroriste étranger », selon un communiqué du département.

