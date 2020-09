Du Novitchok a été trouvé «dans et sur» son corps, affirme l’opposant russe Alexeï Navalny

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Alexeï Navalny a affirmé lundi que du Novitchok avait été trouvé dans son organisme et sur son corps et il exige maintenant que Moscou lui rende les vêtements qu’il portait le jour de son empoisonnement, une «preuve vitale» selon l’opposant russe.

«Avant d’être autorisé à être emmené en Allemagne, ils m’ont enlevé tous mes vêtements et m’ont envoyé complètement nu. Compte tenu du fait que du Novitchok a été trouvé sur mon corps et qu’une méthode d’infection par contact est très probable, mes vêtements sont une preuve matérielle très importante», a écrit sur son blogue M. Navalny, actuellement en convalescence dans un hôpital berlinois.

«J’exige que mes vêtements soient soigneusement emballés dans un sac en plastique et me soient retournés», a ajouté l’opposant.

Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом. Две независимые лаборатории во Франции… Publiée par Алексей Навальный sur Lundi 21 septembre 2020

Victime d’un malaise au cours d’un vol en Russie le 20 août, Alexeï Navalny avait été admis dans un établissement sibérien avant d’être transféré à l’Hôputal de la Charité à Berlin. L’Allemagne a conclu à un empoisonnement au Novitchok, une substance neurotoxique conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires.

Mais Moscou dément, malgré les conclusions en ce sens de laboratoires allemands, français et suédois.

Selon les soutiens de M. Navalny, des traces de Novitchok ont notamment été retrouvées sur une bouteille d’eau ramassée dans sa chambre d’hôtel en Sibérie.

Alexeï Navalny a en outre tourné en dérision lundi les vérifications préliminaires effectuées par la police des transports russe en raison de son hospitalisation après son malaise dans l’avion, sans pour autant ouvrir d’enquête officielle. C’est «Il n’y a pas de cas criminel en Russie, mais il y a un ′′ contrôle préalable à l’enquête sur le fait d’hospitalisation « . Il semble que je n’étais dans l’avion, mais je me suis glissé dans un supermarché et je me suis cassé»

Alexeï Navalny a également rendu hommage à sa femme Ioulia qui, pendant ses trois semaines de coma, «venait parler, chanter des chansons, mettre de la musique»: «Bien sûr, vous l’avez vu dans des films au centuple et lisez dans des livres:une personne aimante est dans le coma, et une autre avec son amour et ses soins continus le ramène à la vie. Bien sûr, nous avons aussi agi comme ça. Selon les canons de films classiques sur l’amour et le coma. J’ai dormi, dormi et dormi. Julia @yulia_navalnaya est venue, m’a parlé, m’a chanté des chansons, a allumé de la musique. Je ne mentirai pas – je ne me souviens de rien.».