Explosion dans un dépôt militaire de munitions en Jordanie

Une explosion due à des températures « très élevées » a secoué dans la nuit de jeudi à vendredi un dépôt de munitions sur une base de l’armée jordanienne, déclenchant un incendie mais sans faire de victime, ont indiqué les forces armées dans un communiqué.

« Une explosion s’est produite tôt vendredi […] dans un entrepôt renfermant d’anciens obus de mortier en cours de neutralisation », selon le communiqué.

L’explosion a eu lieu dans une zone inhabitée proche de la ville de Zarqa, à 25 km à l’est d’Amman, où plusieurs bases et dépôts de munitions sont situés.

Elle « n’a pas fait de victimes, occasionnant uniquement des dégâts matériels », selon le texte.

D’après les conclusion de l’enquête préliminaire, « l’explosion est due à des températures très élevées ayant provoqué une réaction chimique dans un des obus », poursuit-on de même source.

