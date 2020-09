Flatteries et grandiloquence ou comment Kim Jong Un a charmé Donald Trump

Temps de lecture estimé : 12 minutes

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a utilisé flatteries et grandiloquence pour charmer le président américain Donald Trump, révèle un livre qui dévoile la correspondance entre les deux hommes.

La relation entre les deux hommes a été au cœur de la diplomatie entre Washington et Pyongyang, fluctuant entre insultes et menaces de guerre jusqu’à une déclaration d’amour du locataire de la Maison Blanche.

Pour son nouvel ouvrage, le célèbre journaliste américain d’investigation Bob Woodward s’est procuré les 25 lettres « jamais rendues publiques jusqu’à présent » que se sont échangées les deux dirigeants, selon la maison d’édition américaine Simon & Schuster.

Dans leurs missives, « Kim décrit le lien entre les deux leaders comme digne d’un +film fantastique+ alors que les leaders se lancent dans un menuet diplomatique extraordinaire », a affirmé l’éditeur sur la page Amazon consacrée au livre.

Le livre, dont le titre est « Rage » et qui sortira le 15 septembre, est une suite de « Peur, Trump à la Maison Blanche » publié en 2018.

Donald Trump et Kim Jong Un se sont rencontrés à trois reprises, la première fois lors d’un sommet historique en juin 2018 à Singapour.

S’adressant à Donald Trump en utilisant l’expression « Votre Excellence », les lettre de Kim sont remplies de flatteries et de commentaires personnels, selon des extraits rendus publics par CNN.

« Même maintenant, je ne peux oublier ce moment d’Histoire lorsque j’ai fermement tenu la main de votre Excellence dans ce lieu magnifique et sacré », écrit-il ainsi à Donald Trump le 25 décembre 2018 à propos de leur première rencontre à Singapour.

Ce sommet fut « un moment de gloire qui demeure une mémoire précieuse », ajoute-t-il.

Cependant, les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord n’ont guère progressé et elles sont même au point mort depuis le fiasco du deuxième sommet en février 2019 à Hanoï.

Cerpendant, cela ne l’empêche pas d’écrire en juin 2019: « je crois aussi que l’amitié profonde et spéciale entre nous agira comme une force magique ».

Le président américain n’est pas en reste pour décrire leurs échanges. Il a loué régulièrement ses relations avec Kim Jong Un, allant jusqu’à dire que les deux hommes étaient « tombés amoureux ».

« Il m’a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres. Nous sommes tombés amoureux », avait affirmé en septembre 2018 le président américain à ses supporters.

« Seuls vous et moi, travaillant ensemble, pouvons résoudre les différends entre nos pays et mettre fin à près de 70 ans d’hostilité », a ainsi écrit le président: « Ce sera historique! »

Dans le livre, Bob Wooward assure que la CIA n’a jamais pour conclure définitivment qui était le rédacteur des lettres de Kim, mais l’agence de renseignement les considère comme des « chefs d’oeuvre ».

Bob Woodward est connu pour ses révélations dans l’affaire du Watergate, qui a entraîné la démission du président Richard Nixon en 1974.

Le président américain a tenté à plusieurs reprises de discréditer le précédent livre de Bob Woodward, le qualifiant de « plaisanterie » et d' »escroquerie ».

Donald Trump a cependant affirmé en janvier s’être entretenu avec le journaliste pour ce nouvel ouvrage où on apprend non seulement comment le leader nord-coréen a pu charmer l’occupant de la Maison-Blanche, mais également, révélations-chocs, qu’il s’est vanté d’avoir « sauvé la peau » du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, accusé par le Congrès américain d’être responsable de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, et, ce qui peut lui faire encore plus mal, politiquement, comment il a caché la gravité de la pandémie au peuple américain.

« J’ai été interviewé par un très, très bon journaliste », avait même affirmé Donald Trump sur Fox News.

Rage, qui doit sortir mardi, s’appuie en particulier sur 18 interviews accordées à Bob Woodward entre décembre 2019 et juillet 2020 et enregistrées avec l’accord de Donald Trump.

Donald Trump s’est vanté d’avoir «sauvé la peau» du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, accusé par le Congrès américain d’être responsable de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, selon de nouveaux extraits des entretiens accordés par le président des États-Unis à Bob Woodward.

«J’ai sauvé sa peau», a lancé le 22 janvier le milliardaire républicain à M. Woodward, qui publie mardi son nouveau livre Rage.

«J’ai réussi à faire en sorte que le Congrès le laisse tranquille. J’ai réussi à les stopper», a-t-il ajouté, selon ces extraits rapportés jeudi par le site d’information Business Insider.

Jamal Khashoggi, un collaborateur du Washington Post et critique du régime saoudien, a été assassiné en octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul, où il s’était rendu pour récupérer un document. Son corps, découpé en morceaux, n’a jamais été retrouvé.

Ce meurtre a plongé le royaume saoudien dans l’une de ses pires crises diplomatiques et terni l’image du prince héritier surnommé «MBS», accusé par des responsables turcs et américains d’être le commanditaire.

Les sénateurs américains, y compris le camp républicain du président, ont formellement jugé le prince « responsable » de l’assassinat. Mais Donald Trump lui a toujours dit son soutien.

Lorsque Bob Woodward l’a interrogé sur ce meurtre, le président des États-Unis a d’abord tenté de faire diversion. « Oui, mais l’Iran tue 36 personnes par jour, alors… », a-t-il dit, selon ces extraits.

Pressé par son interlocuteur, il a finalement insisté sur les dénégations de «MBS».

«Il dira toujours qu’il ne l’a pas fait», a-t-il souligné. «Il le dit à tout le monde, et franchement je suis content qu’il dise ça», «il n’a jamais dit qu’il l’avait fait».

«Vous croyez qu’il l’a fait ?», lui a alors demandé le journaliste.

«Non, il dit qu’il ne l’a pas fait», a répondu Donald Trump.

«Je sais, mais vous le croyez vraiment ?»

«Il dit très fermement qu’il ne l’a pas fait», a tranché le président, avant de souligner une fois de plus que l’Arabie saoudite avait dépensé des milliards de dollars en produits américains, pour justifier l’importance de préserver cet allié.

Lundi, dans un verdict définitif, un tribunal saoudien a annulé les cinq peines capitales prononcées pour cet assassinat et a condamné huit accusés non identifiés à des peines de sept à 20 ans de prison.

Également mis en cause dans le nouveau livre du journaliste Bob Woodward pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dont il était pleinement conscient, le président américain Donald Trump a assuré avoir voulu éviter toute « panique ».

Donald Trump a tenté jeudi, avec difficulté, de clore la polémique née de la série d’entretiens accordés au journaliste Bob Woodward.

« Pourquoi avez-vous menti aux Américains? »: la première question adressée au président américain sur les raisons pour lesquelles il a, de son propre aveu, minimisé la menace du Covid-19, a donné le ton.

« Je n’ai pas menti! (…) La façon dont vous avez posé cette question est une honte », a répondu le dirigeant de la première puissance mondiale, à moins de 60 jours d’une élection où il briguera un second mandat de quatre ans face au démocrate Joe Biden.

« Je fais preuve de force en tant que dirigeant », a-t-il poursuivi, très remonté. « Il n’y a pas de mensonge (…) Je ne veux pas sauter dans tous les sens et commencer à crier: mort! morts! ».

« J’ai voulu toujours minimiser (le danger) », expliquait le président dans un échange téléphonique avec Bob Woodward le 19 mars, retranscrit dans cet ouvrage intitulé « Rage ».

Or, plusieurs semaines plus tôt, le 7 février, il expliquait au même journaliste combien le Covid-19 était « un truc mortel ».

Interrogé, M. Trump a défendu son bilan très controversé, comme ses déclarations.

« J’ai été très ouvert, que ce soit avec Woodward ou avec qui que ce soit: nous ne pouvons alimenter la panique », a-t-il avancé.

« Je ne veux pas que les gens aient peur, je ne veux pas créer de panique », a martelé le président qui avait affirmé, au début de la pandémie, que le virus finirait par disparaître « comme par miracle ».

La gestion de l’épidémie, qui a fait plus de 190.000 morts aux Etats-Unis, vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp.

Il est accusé d’avoir envoyé des signaux contradictoires et confus, mais aussi d’avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus. Sondage après sondage, une très large majorité d’Américains jugent sévèrement son action sur ce front.

A huit semaines de l’élection présidentielle, la publication d’extraits de cet ouvrage rédigé par le célèbre journaliste du Watergate a également provoqué une vive réaction du candidat démocrate Joe Biden qui a dénoncé une « trahison » vis-à-vis du peuple américain.

« C’est écoeurant », a réagi Joe Biden.

« Il avait les informations. Il connaissait le danger. (…) Il a menti aux Américains », a-t-il estimé.

« Pensez-y. Pensez à ce qu’il n’a pas fait. C’est presque criminel ».

De son côté, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, a estimé que ces échanges démontraient « la faiblesse » du président américain.

« Il n’a pas su répondre au défi », a-t-elle estimé sur la chaîne MSNBC, dénonçant également « son mépris pour la science ».

Après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur la question du port du masque, le milliardaire républicain est apparu en public avec un masque pour la première fois seulement le 11 juillet.

Quelques jours plus tard, il estimait qu’il s’agissait d’un geste « patriotique ».

Selon les extraits du livre Rage publiés par le Washington Post, M. Trump s’est vanté lors d’une des 18 interviews qu’il a accordées entre décembre 2019 et juillet 2020 à Bob Woodward, de détenir une nouvelle arme dont ni le président russe Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping n’ont connaissance.

« J’ai construit un (système) nuclé… une arme, j’ai construit un système d’armement, des systèmes d’armement, que personne d’autre n’a jamais eu dans ce pays », déclare le président américain, semblant se reprendre, selon ces extraits datés du 5 décembre 2019.

« On a des choses que vous n’avez jamais vues, dont vous n’avez jamais entendu parler », ajoute M. Trump. « On a des choses dont Poutine et Xi n’ont jamais entendu parler. Personne. Ce que nous avons, c’est incroyable. »

Bob Woodward, rendu célèbre pour avoir révélé, avec Carl Bernstein, le scandale du Watergate dans les années 70, indique dans son livre que des sources non identifiées ont confirmé que l’armée américaine avait une «nouvelle arme secrète». Mais elles ne lui ont pas précisé de quel genre d’arme il s’agissait et se sont déclarées surprises que M. Trump en ait parlé.

Les experts ont disséqué ces quelques phrases pour tenter de deviner de quelle arme Donald Trump parlait. Le président américain s’est-il corrigé parce que l’arme n’est en fait pas nucléaire, ou justement parce qu’elle l’est et qu’il s’est rendu compte qu’il parlait trop ?

Hans Kristensen, de la Federation of American Scientists, a estimé sur Twitter qu’il «s’agissait en fait de la tête nucléaire de faible puissance W76-2 qui était alors développée et qui a été depuis déployée».

Sounds like the "nuclear — a weapons system that nobody’s ever had in this country before” that Trump bragged about to Bob Woodward https://t.co/yiBgdZ9574 was in fact the low-yield W76-2 warhead, which was in development at the time and is now deployed https://t.co/Ai3CZpOeVs pic.twitter.com/Zbnqm6NFj6