Joshua Wong arrêté pour avoir porté un masque lors de manifestations en 2019

Joshua Wong, l’un des visages les plus connus de la mobilisation prodémocratie à Hong Kong, a été arrêté jeudi pour « rassemblement illégal » lors d’une manifestation en octobre 2019 dans l’ex-colonie britannique.

Il été arrêté alors qu’il était venu pointer dans un commissariat dans le cadre d’un contrôle judiciaire décidé dans une autre affaire qui n’a pas encore été jugée. «Wong est soupçonné d’avoir participé à un rassemblement illégal le 5 octobre de l’année dernière, quand des centaines de personnes avaient défilé pour s’opposer à l’interdiction du masque que le gouvernement avait décidée en invoquant l’Ordonnance sur les règles d’urgence de l’ère coloniale», a indiqué son avocat, Jonathan Man.

Le militant de 23 ans a lui-même indiqué sur son compte Twitter qu’il lui était reproché d’avoir, lors de ce rassemblement, violé «la draconienne loi interdisant le port du masque» que le gouvernement local avait prise pour tenter de désamorcer la contestation. Ce texte a depuis été jugé anticonstitutionnel.

#BREAKING Joshua is arrested when reporting to Central Police Station at about 1pm today. The arrest is related to participating in an unauthorized assembly on 5Oct last year. He is told to have violated the draconian anti-mask law as well. — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 24, 2020

Facing max. The penalty of 5yrs in jail for unauthorized assembly and 1yr for wearing a mask, I’m not deterred whenever I think of fellow protestors who are struggling in detention in HK or in Mainland China. — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 24, 2020

Today’s arrest is a notorious abuse to the criminal justice system by placing charges ruled unconstitutional earlier. However, I choose not to surrender. — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 24, 2020

Le port du masque est aujourd’hui obligatoire dans les lieux publics de Hong Kong pour lutter contre le coronavirus. Mais il y a un an, c’est l’interdiction de se masquer le visage qui avait contribué à jeter de l’huile sur le feu, alors que l’ex-colonie britannique était depuis quatre mois le théâtre de manifestations sans précédent depuis la rétrocession en 1997.

Cette arrestation intervient alors que la ville est depuis fin juin la cible d’une reprise en main musclée de la Chine, au travers d’une loi très controversée sur la sécurité nationale qui était une réponse à la crise politique de 2019.

*Avec les agences de presse