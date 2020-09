Journée internationale de la paix 2020

Temps de lecture estimé : 4 minutes

C’était aujourd’hui la Journée internationale de la paix, observée chaque année, partout dans le monde et dont le thème cette année est «Façonner la paix ensemble».

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples.

À cette occasion, le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, la ministre du Développement international, Karina Gould, et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, ont fait une déclaration.

« La paix est l’œuvre de plusieurs générations. Aujourd’hui, en cette Journée internationale de la paix, nous réfléchissons aux progrès réalisés et au travail qu’il reste à accomplir pour créer un avenir plus pacifique, plus juste et plus durable pour le Canada et le monde.

« Le thème de cette année – Façonner la paix ensemble – nous fait prendre conscience que la pandémie de COVID-19 a changé le monde tel que nous le connaissons. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour relever les défis auxquels nous faisons face en tant que communauté mondiale. Comme le virus, les enjeux graves et urgents de notre époque n’ont pas de frontières. La victoire contre la COVID-19, la lutte contre les changements climatiques, la pauvreté et l’inégalité, ainsi que la protection des droits de la personne exigeront la coopération de tous les pays.

« La coopération, la compréhension et la solidarité sont essentielles pour bâtir un monde plus pacifique. Le gouvernement du Canada continue donc de travailler avec ses partenaires internationaux dans le cadre de notre engagement envers la paix, la sécurité, la viabilité et la prospérité au pays et à l’étranger. Le Canada croit en l’importance de collaborer avec ses partenaires pour lutter contre les changements climatiques et protéger nos océans, faire avancer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, favoriser la paix et la sécurité et promouvoir une croissance économique durable qui ne laisse personne pour compte. Dans le cadre de notre engagement aux objectifs de développement durable, le Canada et les autres États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’efforcent de protéger les droits de la personne et la primauté du droit, et d’assurer l’accès à la justice afin de contribuer à bâtir des sociétés plus pacifiques et plus inclusives.

« Notre pays a également une longue et fière tradition de participation aux opérations de paix internationales. Au cours des sept dernières décennies, le Canada a pris part à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du monde, du Cambodge aux Balkans, et d’Haïti au Mali. Nous sommes déterminés à accroître l’efficacité des missions de paix de l’ONU, et à prévenir et à réagir aux conflits à travers le monde. En 2017, nous avons lancé les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats, ainsi que l’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, qui vise à augmenter la participation concrète des femmes en uniforme aux opérations de paix de l’ONU. L’an dernier, le Canada a nommé sa première ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité. Son mandat consiste à faire progresser la participation des femmes à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, ainsi qu’à fournir des conseils pour la mise en œuvre de notre deuxième Plan national d’action consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. Aujourd’hui, le Canada continue de jouer un rôle important dans l’établissement d’un monde plus pacifique et plus sécuritaire, notamment dans le cadre de sa présidence de la Commission de consolidation de la paix de l’ONU en 2020.

« Au cours des derniers mois, nous avons tous été témoins de tentatives d’utiliser la COVID-19 pour encourager la division. Le Canada continuera de s’opposer à toutes formes d’intolérance, de racisme et de discrimination. Nous savons que notre pays et notre monde sont plus forts et plus pacifiques lorsque nous célébrons la diversité, encourageons l’inclusion et protégeons les droits de la personne.

« En ce jour où nous soulignons la Journée internationale de la paix, j’invite tous les Canadiens à réfléchir à nos valeurs communes de paix, d’égalité et de compassion. Ce n’est qu’en agissant ensemble que nous pourrons bâtir un pays meilleur et un monde plus sûr et plus pacifique. »

Déclaration du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, de la ministre du Développement international, Karina Gould, et du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino.

« Aujourd’hui, alors que nous célébrons la Journée internationale de la paix et que les Nations Unies marquent leur 75e anniversaire, nous nous rappelons que l’ordre international fondé sur des règles est notre meilleur espoir de parvenir à la paix et de mettre fin à cette pandémie. La coopération pacifique est à l’origine de plusieurs de nos plus grands succès à l’échelle mondiale, nationale et au sein de nos communautés.

« Le Canada continuera à travailler avec ses partenaires du monde entier pour bâtir un monde plus pacifique et plus inclusif, notamment en tant que président de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, coprésident du Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, et coprésident du Réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité.

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée internationale de la Paix et nous nous rappelons à quel point le monde est interconnecté.



« Pour parvenir à une paix durable, les femmes doivent pouvoir participer à tous ses aspects : de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix et de l’aide humanitaire jusqu’au redressement après conflit et à la consolidation de l’État. Les femmes sont de courageuses militantes des droits de la personne et de braves négociatrices qui amènent des changements en faveur de la paix.

« Le Canada reste déterminé à travailler avec tous les pays pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies afin de bâtir des sociétés pacifiques et inclusives, d’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Le Canada continuera à s’opposer fermement aux tentatives d’utilisation de la COVID-19 à des fins de discrimination et d’exclusion.

« Nous devons nous rappeler aujourd’hui que dans un monde interconnecté, c’est par la paix que nous réaliserons notre potentiel en tant qu’individus, en tant que sociétés et en tant que communauté mondiale. »