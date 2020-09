La sous-ministre déléguée aux Anciens combattants nommée à la tête de l’Agence spatiale canadienne

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aujourd’hui, le gouvernement du Canada a annoncé la nomination de Lisa Campbell à la présidence de l’Agence spatiale canadienne. Mme Campbell succède à Sylvain Laporte, qui présidait l’Agence depuis 2015.

Mme Campbell consacre sa carrière au service des Canadiens. Avant la nomination d’aujourd’hui, elle était sous-ministre déléguée à Anciens Combattants Canada. Elle a auparavant occupé les fonctions de sous-ministre adjointe, Approvisionnement maritime et de défense, où elle dirigeait l’acquisition de matériel pour les forces militaires et maritimes du Canada. Mme Campbell a mené de grandes équipes pluridisciplinaires à l’échelle de la fonction publique dans le cadre de dossiers d’une très haute complexité et elle a démontré à maintes reprises son grand esprit de concertation avec un éventail de parties prenantes. En outre, Mme Campbell a travaillé au Bureau de la concurrence à titre de sous-commissaire principale chargée de l’examen des fusions et de la conduite des entreprises.

La nomination de Mme Campbell a été effectuée à l’issue d’un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Citations

« Tout au long de sa carrière, Lisa Campbell a travaillé sans relâche pour les Canadiens. Elle possède l’expérience et les compétences voulues pour guider l’Agence dans ses explorations futures. Son expérience en matière d’approvisionnement de la défense sera un atout précieux, puisqu’elle dirigera certains des projets d’approvisionnement clés du secteur spatial. Je tiens à remercier Sylvain Laporte de son excellent travail à la tête de l’Agence au cours des cinq dernières années, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

– Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable Navdeep Bains

Faits en bref