Le NYT a pu interviewer l’ancien patron d’Hôtel Rwanda Paul Rusesabagina arrêté à Kigali

Paul Rusesabagina, dont l’histoire pendant le génocide des Tutsis en 1994 a inspiré le film Hôtel Rwanda et qui a été arrêté fin août à Kigali, pensait se rendre au Burundi pour participer à des offices religieux, a-t-il déclaré dans une interview au New York Times.

« Je suis arrivé ici – c’est une surprise », a-t-il déclaré « avec un petit sourire » au journal américain, qui a publié vendredi une longue enquête.

