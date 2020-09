Le Canada condamne la «prétendue» investiture de Loukachenko au Bélarus et la répression policière

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne, a condamné la prétendue investiture d’Alexandre Loukachenko au Bélarus au Bélarus qui avait lieu mercredi 23 septembre et a donné lieu à des manifestations violemment réprimées par la police bélarusse.

«Depuis les élections présidentielles frauduleuses d’août 2020, Alexander Loukachenko continue de faire preuve de mépris envers le peuple du Bélarus en tenant aujourd’hui à huis clos une prétendue cérémonie d’investiture. L’investiture est aussi illégitime que les élections qui ont eu lieu. Le Canada considère qu’Alexandre Loukachenko n’a pas la légitimité pour diriger le Bélarus.», a déclaré le chef de la diplomatie canadienne.

«Ces gestes ne font que démontrer le mépris de Loukachenko pour les principes démocratiques de base et les droits fondamentaux du peuple du Bélarus. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour faire en sorte que la voix du peuple du Bélarus soit entendue et que ceux responsables de miner la démocratie et d’attiser les violences dans ce pays soient tenus responsables.»

François-Philippe champagne a aussi annoncé hier 600 000 $ pour des projets de soutien à la société civile et à la démocratie au Bélarus en mettant l’accent sur les femmes et les médias indépendants. «Nous continuerons d’appeler au respect des droits de l’homme« », a-t-il déclaré.

I just had a call w/#SvetlanaTikhanovskaya to discuss the latest events in #Belarus.



🇨🇦 is pleased to announce $600K towards projects to support the civil society & democracy with focus on women & indep. media. We’ll continue to call for human rights to be upheld. More to come. pic.twitter.com/K1NU7I5rca