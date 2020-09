Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le ministère de la Défense nationale facilite la tâche aux conjoints de militaires pour trouver un emploi stable et valorisant. Aujourd’hui, l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires permettra de leur offrir un plus large éventail de possibilités d’emploi dans l’ensemble de la fonction publique fédérale.

La famille militaire moyenne déménage trois fois plus souvent que la famille canadienne moyenne. Cela signifie qu’elle doit régulièrement se déraciner de son milieu, changer sa routine et faire face à de nouveaux défis. Par conséquent, il peut s’avérer très difficile pour les conjoints de militaires actifs de conserver un emploi stable et valorisant. Pour contribuer à régler le problème, le ministère de la Défense nationale a lancé l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires pour répertorier les possibilités d’emploi au sein du Ministère. On annonce aujourd’hui que l’Initiative permet maintenant à cette main-d’œuvre qualifiée de trouver un emploi dans l’ensemble de la fonction publique.

Cette initiative s’est déjà avérée efficace pour diminuer le stress vécu par de nombreuses familles de militaires, dont celle de Justine Walker. « Je suis très reconnaissante pour mon travail, et je ne l’aurais certainement pas obtenu sans l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires », affirme Justine Walker, qui travaille comme adjointe à la rémunération à la Défense nationale. Conjointe de militaire, Justine explique que son poste à temps plein lui procure un sentiment de sécurité, en ce moment et pour l’avenir. « Quand nous obtiendrons une nouvelle affectation, j’aurai la possibilité d’obtenir un transfert, de trouver un nouvel emploi ou de mettre ma carrière en veilleuse pendant une affectation temporaire. Mon employeur est partout au Canada, et il y a de nombreuses possibilités d’avancement au sein de la communauté du ministère de la Défense nationale. Je me sens totalement à l’aise dans ma carrière, et je suis fière de participer à mon propre régime de retraite et de mener ma propre carrière. » En ouvrant le répertoire d’emploi pour y inclure l’ensemble de la fonction publique fédérale, nous nous assurons qu’il y aura plus d’histoires comme celle de Justine.

De plus, au ministère de la Défense nationale, les conjoints de militaires peuvent désormais être considérés comme candidats potentiels à l’embauche avant les autres candidats (sauf ceux qui bénéficient de droits de priorité ou de privilèges) s’ils possèdent toutes les qualifications essentielles pour occuper le poste.

Citations

«Prendre soin des membres des Forces armées canadiennes, ainsi que de leurs familles, est au cœur de notre politique de défense, Protection, Sécurité, Engagement. Aujourd’hui, en cette Journée de reconnaissance des familles de militaires, nous continuons de faire fond sur nos efforts visant à appuyer les familles qui servent aux côtés des hommes et femmes en uniforme, et l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires constitue une étape importante de cet engagement. Les époux et conjoints de fait de militaires jouiront d’une plus grande visibilité, leur permettant ainsi d’accroître leur probabilité de décrocher un emploi intéressant, quel que soit leur lieu d’affectation au pays.»

— Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

«Les conjoints de militaires –des femmes en majeure partie – doivent composer avec beaucoup d’instabilité sur le plan professionnel en raison des déménagements fréquents. Cette initiative permet d’offrir aux conjoints de militaires de meilleures possibilités de trouver de bons emplois et avantages sociaux au sein de la fonction publique fédérale, et c’est exactement le type de soutien concret qui contribue à améliorer le bien-être global des familles de militaires, qui en font tellement pour notre pays. L’embauche de conjoints de militaires canadiens s’avère une judicieuse décision stratégique pour tout employeur. Le mode de vie militaire enseigne aux familles des Forces armées canadiennes les notions d’organisation, d’adaptation, de gestion et de travail en équipe, et tous les conjoints de militaires arriveront à leur nouveau travail avec ces aptitudes fondamentales déjà bien acquises. En embauchant un conjoint de militaire, les employeurs renforcent le Canada et les produits et services canadiens. »

— Jody Thomas, sous-ministre de la Défense nationale

En bref

Le répertoire est ouvert exclusivement aux époux et aux conjoints de fait civils des militaires actifs des Forces armées canadiennes qui résident avec celui-ci à son lieu de service ou qui résident séparément pour des raisons liées à la carrière militaire. Le membre des Forces armées canadiennes doit appartenir à la Force régulière ou à la Force de réserve en service de classe C ou en service de réserve de classe B de plus de 180 jours consécutifs. Les époux et conjoints de fait des membres des Forces armées canadiennes qui répondent aux critères ci-dessus peuvent postuler en ligne un emploi du répertoire.

Le répertoire des talents comprend de nombreux volets tels que l’administration, l’enseignement de langues, la GI-TI, les services de santé, l’approvisionnement, les services de gestion du matériel et d’approvisionnement en matériel ainsi que les métiers et les postes de manœuvre.

L’Initiative favorise l’atteinte de plusieurs objectifs énoncés dans la politique de défense du Canada, Protection, sécurité, engagement. Ces objectifs visent à soutenir les familles des militaires en remédiant à la difficulté de trouver un emploi à laquelle elles sont confrontées lorsqu’elles déménagent à l’intérieur du Canada.

L’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires a remporté le prix d’argent au Canadian HR Awards 2020 dans la catégorie de la stratégie de recrutement laplus efficace.