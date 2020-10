Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Semaine des vétérans, célébrée du 5 au 11 novembre et pendant laquelle nous rendons hommage à ceux qui ont servi le Canada, hier et aujourd’hui, en temps de guerre, de conflit militaire ou de paix, approche et cette année, en raison de la pandémie, le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans devient virtuel.

Le ministère de la Défense nationale offrait chaque automne le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans, qui coordonne les visites de membres des Forces armées canadiennes aux écoles. Ces visites permettaient aux membres de raconter leurs expériences vécues durant le service.

Mais cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans a été adapté pour répondre aux directives d’éloignement physique afin d’assurer la sécurité et la santé de la population canadienne et de nos militaires.

Pour la Semaine des vétérans 2020, le programme offre une série de vidéos dans laquelle des membres des Forces armées canadiennes décrivent des opérations historiques et actuelles, en soulignant les principaux engagements, ainsi que le service et le sacrifice de véritables héros canadiens.

Vous voulez garder votre école connectée pendant la Semaine des vétérans ? Inscrivez-vous pour recevoir des vidéos, destinées à tous les groupes d’âge, de membres des #FAC qui partagent des histoires incroyables en ce jour du Souvenir! #Nelesoubliezpas https://t.co/zKIpaJIqhf pic.twitter.com/enbY7VL2us — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) September 30, 2020

«À cause de la pandémie de la COVID‑19, le programme de cette année aura une allure un peu différente. Comme bien d’autres, les activités de la Semaine des vétérans ont été touchées par la pandémie, mais il est tout aussi important que nous maintenions notre présence dans nos collectivités pour raconter notre histoire et faire honneur à notre passé. Il importe de partager notre message du Souvenir et de poursuivre l’édification des relations avec les établissements d’enseignement et les organismes communautaires de tout le Canada. Cette année, afin de protéger la santé et la sécurité de nos membres, de nos organismes partenaires et de la population canadienne, le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans passera à l’environnement virtuel.», déclarait mardi dans un message à la communauté le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance.

«En effet, au lieu de prendre la parole en personne dans le cadre de divers événements, les membres des FAC auront la possibilité de participer à la création de vidéos qui mettront en vedette des conférenciers des FAC, ou à des présentations virtuelles au moyen de plates-formes Internet.», expliquait le général.

Le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans permet aux Canadiens et aux Canadiennes d’établir des liens avec les militaires en service de leurs forces armées, de se renseigner sur les événements historiques et de mieux comprendre comment les Canadiens et les Canadiennes continuent de contribuer au pays et sur la scène internationale.

Les vidéos ont été conçues pour être diffusées à des publics et des groupes d’âge spécifiques. Elles sont disponibles sur demande et il n’y a pas de frais pour recevoir les vidéos des conférenciers des Forces armées canadiennes.

La date limite pour soumettre une demande est le 28 octobre 2020.

La coordonnatrice du Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans peut être jointe au 1-833-223-8322 ou à DNDRemembrance.SouvenirMDN@forces.gc.ca.