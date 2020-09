Les Forces armées canadiennes complètent l’ex maritime multinational RIMPAC 2020

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un groupe opérationnel de la Marine royale canadienne (MRC), composé d’environ 500 membres du personnel naval à bord des navires canadiens de Sa Majesté (NCSM) Regina et Winnipeg, a réussi l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2020, concluant un programme intensif de deux semaines qui comprenait des opérations multinationales de lutte anti-sous-marine, des opérations d’interdiction maritime et des exercices de tir réel.

Du 17 au 31 août, des marins et des aviateurs se sont entraînés aux côtés de marines de pays alliés et de pays partenaires de confiance de la région Asie-Pacifique. Organisé tous les deux ans par le commandant de la flotte américaine du Pacifique, l’exercice de cette année a été conçu comme un événement « en mer seulement » pour répondre aux préoccupations concernant la COVID-19.

En tout, 22 navires de surface, un sous-marin, plusieurs aéronefs et environ 5300 marins provenant de l’Australie, du Brunei, du Canada, de la France, du Japon, de la République de Corée, de Nouvelle-Zélande, de la République des Philippines, de Singapour et des États-Unis ont participé au RIMPAC 2020.

Habituellement le plus grand exercice maritime du monde, le Canada, avec l’Australie et les États-Unis, a participé aux 27 exercices RIMPAC depuis sa création en 1971.

Le Canada est une nation maritime qui entretient des liens étroits avec l’Asie-Pacifique. Notre sécurité et notre prospérité dépendent de plus en plus de nos partenariats dans la région. La participation régulière de la MRC au RIMPAC soutient la diplomatie militaire qui, à son tour, favorise la confiance et la coopération entre les alliés et les partenaires. En même temps, notre présence continue dans le Pacifique montre notre engagement national à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.

Citations

« Je suis très fier de la façon dont notre personnel naval a représenté les Forces armées canadiennes lors de la version modifiée du RIMPAC cette année. La sécurité et la prospérité du Canada dépendent de plus en plus de nos relations dans la région Asie-Pacifique : notre participation de longue date au RIMPAC souligne notre engagement continu à travailler avec les alliés et des partenaires de confiance pour favoriser la paix et la stabilité dans la région. »

– Vice-Amiral Art McDonald, commandant de la Marine royale canadienne

« Le RIMPAC 2020 a été un grand succès. Nous avons acquis une expérience inestimable, amélioré notre capacité à opérer dans un environnement de coalition, démontré des capacités de combat essentielles et favorisé la confiance entre les marines alliées et partenaires tout en assurant la santé et le bien-être de nos marins et aviateurs. »

– Capitaine(N) Scott Robinson, commandant du groupe opérationnel

Faits en bref

La MRC s’est engagée à participer de manière significative au RIMPAC 2020 afin de maximiser les occasions uniques de formation que cet exercice biennal offre et de renforcer les relations avec les alliés et les partenaires de confiance dans le Pacifique.

Les deux Cyclones et leurs équipages ont réalisé des performances exceptionnelles lors de l’exercice RIMPAC 2020, marquant avec succès la première fois que l’Aviation royale canadienne déployait ces hélicoptères dans le cadre de l’exercice biennal.

Le Canada est un participant d’origine du RIMPAC et est une des trois seules nations à avoir participé à chacun des exercices RIMPAC. Cette année, sa participation a permis d’équilibrer la nécessité de mener à bien des tâches critiques et de bénéficier d’une formation de haut niveau de préparation à l’appui des opérations prévues avec la nécessité de protéger la santé et la sécurité de notre personnel.

Le RIMPAC 2020 étant terminé, la prochaine phase du déploiement du NCSM Winnipeg sera la participation à l’opération PROJECTION Asie-Pacifique, qui dénote l’engagement continu du Canada envers la paix mondiale et montre comment la MRC est prête à défendre les intérêts du Canada dans la région.

Au cours du RIMPAC de cette année, les mesures prises pour atténuer les risques de la COVID-19 chez les membres de l’équipe navale ont permis de protéger les marins de la MRC, et ce, tant dans les unités en mer qu’à terre.

Ces mesures comprennent des routines de nettoyage à bord des navires et une hygiène personnelle accrues pour les membres d’équipage. La direction de la marine et les équipes de commandement individuelles ont fait preuve de bon sens pour créer une distance physique à bord des navires dans la plus grande mesure possible, et ont pris des mesures supplémentaires pour préserver la santé et l’efficacité opérationnelle de nos marins.