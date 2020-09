Marins et Marines du Camp Pendleton se joignent à la lutte contre les incendies de forêt en Californie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Environ 250 Marines et marins de Camp Pendleton, en Californie, se déploieront pour aider à combattre les 25 incendies de forêt qui brûlent encore dans l’État et qui ont épuisé les ressources de lutte contre les incendies, ont annoncé mercredi des responsables militaires, rapporte aujourd’hui le Stars and Stripes, le journal officiel des Forces armées américaines.

Les troupes en service actif voyageront à environ 350 miles au nord cette semaine pour soutenir les efforts contre l’incendie dans la zone de Creek River dans la forêt nationale de la Sierra, indique un communiqué du Joint Force Land Component Command du US Northern Command de de la US Army North, qui supervisera le soutien militaire dans la lutte contre les incendies de forêt.

Ils rejoignent environ 200 soldats de la Joint Base Lewis-McChord, dans l’État de Washington, qui se sont déployés à la fin du mois d’août pour aider à combattre les incendies dans le nord de l’État. Au total, plus de 17 000 pompiers, dont environ 1 200 membres de la Garde nationale de Californie, travaillent dans tout l’État, qui a vu plus de 3,3 millions d’acres [1335462 d’hectares]brûlés pendant la saison des incendies de forêt.

«Compte tenu de la saison des incendies sans précédent et de l’ampleur des pertes subies par la population californienne, nous sommes prêts à soutenir le National Interagency Fire Center dans ses efforts pour aider à protéger les personnes, les biens et les terres en Californie», a déclaré par voie de communiqué la lieutenant-général Laura J Richardson, commandante de l’Armée du Nord. «Tout comme les soldats soutenant les efforts de lutte contre les incendies dans le nord de la Californie, les Marines et les marins qui assisteront à cette mission dans le centre de la Californie sont formés et équipés de tout l’équipement nécessaire pour assurer leur sécurité, à inclure dans un environnement [de coronavirus]. «

Le travail des soldats n’est pas de combattre directement l’incendie, mais plutôt d’empêcher l’incendie de se propager ou de se rallumer. Les troupes ont déblayé près de 730 acres [295 hectares] grâce à des opérations de nettoyage, au cours desquelles les équipages enlèvent les débris pour l’empêcher de rallumer le feu.