Nouvelle pièce de 2 $ pour souligner les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Le 2 septembre 1945 prenait fin officiellement la Seconde Guerre mondiale. La Monnaie royale canadienne , qui émettait alors la célèbre pièce de 5 cents Victoire, un puissant symbole d’espoir qui est passé à l’histoire canadienne, émet cette année une autre pièce commémorative pour souligner les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En cet anniversaire de la fin de ce long conflit, la Monnaie royale canadienne a dévoilé cette semaine sa plus récente pièce commémorative qui porte en son centre le célèbre « V » de la Victoire, un hommage à la mémoire des femmes et des hommes qui se sont battus avec courage pour notre liberté il y a de cela 75 ans.

Rehaussé d’une coloration sélective, le motif au revers rend hommage à la pièce de 5 cents Victoire dessinée par Thomas Shingles (« T. S. »).

Dans la partie centrale, sur le V de la Victoire bleu est superposée une torche d’où s’élèvent des flammes orangées et jaunes. Cet emblème du triomphe canadien est entouré de feuilles d’érable et des années « 1945 » et « 2020 », qui soulignent le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans les rayures de la partie supérieure de l’anneau extérieur, on discerne deux autres feuilles d’érable. Les mentions « VICTORY » et « VICTOIRE » sont bordées d’une inscription en code morse international, dont les points et les traits signifient « LA BONNE VOLONTÉ EST GAGE DE VICTOIRE » et « WE WIN WHEN WE WORK WILLINGLY ».

Au bas de l’anneau extérieur, les inscriptions « REMEMBER » et « SOUVENIR » s’accompagnent chacune d’une marque de sécurité constituée de deux feuilles d’érable superposées. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, et présente la mention « CANADA » et la valeur nominale « 2 DOLLARS ».