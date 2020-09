Op REASSURANCE: deux CF-18 Hornet de l’Aviation royale canadienne interceptent un aéronef russe

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le 23 septembre 2020, deux chasseurs CF-18 Hornet de l’Aviation royale canadienne (ARC) appartenant à la Force opérationnelle interarmées en Roumanie de l’opération REASSURANCE ont intercepté un appareil SU‑27 Flanker russe opérant au-dessus de la mer Noire près de l’espace aérien roumain.

Les CF-18 ont été envoyés d’urgence dans les airs par le Centre multinational d’opérations aérospatiales – Sud de l’OTAN, situé à Torrejon, en Espagne, après la détection de l’appareil russe par le centre de détection et de contrôle de l’Aviation roumaine. Les pilotes de chasse canadiens ont surveillé attentivement l’aéronef russe jusqu’à ce qu’il quitte la région d’information de vol roumaine.

Cette interception était la première pour la Force opérationnelle aérienne, qui a amorcé sa mission plus tôt ce mois-ci suite à une cérémonie de certification de l’OTAN le 3 septembre 2020.

Citations

«Le 23 septembre, nos pilotes de chasse et les responsables du soutien de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie ont démontré qu’ils sont capables d’offrir exactement le soutien que l’OTAN nous a demandé pour cette mission. Dans ce cas-ci, notre Force opérationnelle aérienne a accompli des missions d’assurance et de dissuasion en un seul après-midi en interceptant un appareil SU-27 Flanker russe près de l’espace aérien roumain et en s’entraînant avec nos alliés dans le cadre d’un exercice de l’OTAN. Il s’agit d’un parfait exemple de l’agilité de nos pilotes canadiens, qui sont en mesure de réaliser plusieurs missions peu importent les circonstances.»

Major-général Eric Kenny, commandant de la composante aérienne de la force interarmées

«Nous avons fait exactement ce qu’on attend des pilotes canadiens de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie, c’est‑à‑dire assurer l’intégrité de l’espace aérien de notre allié au sein de l’OTAN, la Roumanie. À notre retour de l’interception, toute la Force opérationnelle aérienne était revigorée. C’est pour ça que nous sommes ici et le moral est bon quand on peut utiliser nos compétences pour une mission aussi importante que le renforcement de la présence policière aérienne. Je suis immensément fier de mon équipe, dont le travail acharné a rendu possible la conduite simultanée de missions d’assurance et de dissuasion pour l’OTAN, surtout si tôt dans notre déploiement.»

Lieutenant-colonel David McLeod, commandant de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie

Sommaire

La Force opérationnelle aérienne canadienne collabore avec l’Aviation roumaine dans le cadre de la mission de renforcement de la présence policière aérienne de l’OTAN et constitue la contribution du Canada aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN. Pendant la mission, les pilotes de chasse canadiens se maintiennent en état d’alerte aux fins d’intervention rapide et effectuent des missions de vol d’entraînement avec l’Aviation roumaine et d’autres alliés régionaux pour renforcer les capacités de police aérienne roumaines. Cela comprend la tenue de patrouilles dans l’espace aérien roumain et, au besoin, l’interception des aéronefs qui y pénètrent sans autorisation.

L’opération REASSURANCE démontre la capacité et la volonté du Canada de réagir rapidement aux crises internationales et de travailler de concert avec ses alliés de l’OTAN pour renforcer la sécurité collective de l’OTAN. La Force opérationnelle interarmées en Roumanie constitue la composante aérienne de la mission.