Pompeo la semaine prochaine à Tokyo et Séoul, sur fond d’impasse nord-coréenne

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo va se rendre au Japon, en Corée du Sud et en Mongolie la semaine prochaine, alors que l’ le dossier du nucléaire nord-coréen est toujours dans l’impasse.

Le 6 octobre, il participera à Tokyo à une réunion avec ses homologues du Japon, d’Australie et d’Inde, a annoncé mardi le département d’État américain dans un communiqué. Le lendemain, il se rendra à Oulan-Bator pour rencontrer les autorités mongoles, puis à Séoul pour des entretiens avec des responsables sud-coréens.

Looking forward to visiting Tokyo, Japan; Ulaanbaatar, Mongolia; and Seoul, Republic of Korea next week. Anticipating productive meetings with my counterparts, as well as the Quad Foreign Ministers meeting with Australia, India, and Japan.