Tensions en Méditerranée orientale: Pompeo en Grèce pour calmer le jeu

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui a entamé lundi en Grèce des entretiens visant à favoriser une «désescalade» des tensions en Méditerranée orientale et encourager un dialogue naissant entre Athènes et Ankara, s’est entretenu avec son homologue grec Nikos Dendias à Thessalonique, dans le nord de la Grèce.

Aucun communiqué official n’a été publié à l’issue de la réunion, le chef de la diplomatie américaine se contentant d’écrire sur son compte Twitter avoir discuté avec son homologue des relations américano-grecques, des Balkans occidentaux et de la désescalade des tensions en Méditerranée orientale.

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias. Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN