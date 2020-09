Les États-Unis réduisent leur présence militaire en Irak

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les États-Unis ont décidé de réduire de 5200 à 3000 leurs effectifs militaires en Irak, a annoncé mercredi le général Kenneth McKenzie, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient.

«Reconnaissant les grands progrès accomplis par les forces irakiennes et en consultation et en coordination avec le gouvernement irakien et nos partenaires de la coalition, les États-Unis ont décidé de réduire leur présence militaire en Irak d’environ 5200 à 3000 militaires durant le mois de septembre», a déclaré le général McKenzie à Bagdad.

La Maison-Blanche avait fait savoir mardi qu’une annonce était proche sur une nouvelle réduction des troupes américaines en Irak, où les soldats américains qui pourchassent les cellules dormantes djihadistes sont confrontés aux attaques croissantes de factions pro-iraniennes.

Les États-Unis continueront à épauler l’armée irakienne dans sa lutte contre les derniers éléments du groupe État islamique (EI) encore actifs dans le pays, et maintiendront une présence limitée en Syrie, a précisé le général américain dans un discours prononcé à l’occasion de la prise de fonction du nouveau commandant de la coalition anti-EI, le général Paul Calvert.

«Nous devons poursuivre notre coopération contre l’EI avec nos partenaires en Irak et Syrie», a-t-il dit.

«Cette présence réduite nous permet de continuer à conseiller et assister nos partenaires irakiens dans l’extraction des derniers restes de l’EI en Irak», a-t-il ajouté, soulignant la confiance de Washington dans la «capacité des forces irakiennes à opérer de façon indépendante».

«Le trajet a été difficile, le sacrifice a été immense, mais les progrès ont été significatifs », a-t-il conclu. « Il y a encore beaucoup de travail à accomplir.»

Tensions irano-américaines

En 2014, les États-Unis avaient pris la tête d’une coalition internationale pour chasser le groupe djihadiste État islamique (EI) d’Irak.

Même si Bagdad a déclaré la victoire sur l’EI fin 2017, les armées des États-Unis et de leurs alliés ont continué à soutenir les forces irakiennes avec des raids aériens, des opérations de surveillance et de l’entraînement pour prévenir une résurgence des djihadistes.

Depuis un an, des dizaines d’attaques à la roquette ont ciblé les forces américaines, ainsi que l’ambassade des États-Unis dans la zone ultrasécurisée de Bagdad, tuant au moins trois Américains, un Britannique et un Irakien.

Des responsables américains imputent la responsabilité de ces attaques à des milices proches de l’Iran, pays ennemi des États-Unis qui réclame régulièrement le départ de tous les soldats américains du Moyen-Orient.

Les tensions entre Washington et Téhéran sont montées d’un cran en janvier 2020 quand les Américains ont éliminé à Bagdad le puissant général iranien Qassem Soleimani et l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, chef opérationnel du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires pro-Iran.

Cette opération avait fait redouter un conflit ouvert entre l’Iran et les États-Unis, les deux grands alliés de l’Irak sur son sol.

Et dans la foulée, les députés chiites irakiens avaient voté l’expulsion des soldats étrangers du pays, y compris américains.

«Surveiller l’Iran»

La coalition a ensuite discrètement réduit ses troupes depuis mars, et les soldats sont regroupés désormais dans trois bases irakiennes dans le pays, au lieu de huit précédemment.

Des responsables américains arguent que la prochaine réduction avait été décidée depuis longtemps, tout en admettant que le processus avait été accéléré avec les tirs de roquettes et les craintes liées à l’épidémie de COVID-19.

Encore mardi, un convoi se dirigeant vers une base irakienne accueillant des troupes américaines a été visé par une bombe, faisant un mort parmi les forces irakiennes.

M. Trump était resté cependant flou s’agissant de l’ampleur du retrait.

Alors qu’il a promis de ramener « rapidement » à la maison les troupes américaines, il a aussi refusé d’utiliser le terme de « retrait » dans un communiqué commun après la visite de M. Kazimi, préférant celui, plus vague, de « redéploiement », note un haut responsable irakien.

Et même si des responsables de la coalition insistent que leur mission se concentre exclusivement sur l’EI, M. Trump a indiqué que les troupes américaines étaient en partie en Irak pour « surveiller l’Iran ».

Pour des responsables irakiens, les décisions du président américain sont liées à la politique intérieure américaine alors que les sondages le placent derrière le démocrate Joe Biden pour la présidentielle de novembre.

M. Trump martèle régulièrement sa promesse de désengagement des théâtres d’opérations coûteux du Moyen-Orient.