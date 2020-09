Washington sanctionne la procureure de la Cour pénale internationale

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda.

« Tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement » la procureure « s’expose également à des sanctions », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo lors d’une conférence de presse.

Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la CPI, le président américain Donald Trump avait autorisé en juin des sanctions économiques contre ses responsables pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan.

La CPI avait alors déploré « une série d’attaques sans précédent » à son encontre, soulignant son indépendance.

« Aujourd’hui nous passons de la parole aux actes », a expliqué Mike Pompeo, « car la CPI continue malheureusement de viser des Américains ».

La Cour, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a décidé en appel en mars d’autoriser l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Afghanistan malgré l’opposition de l’administration Trump.

L’annonce de mercredi est la première concrétisation de cette menace. Washington avait auparavant déjà interdit d’entrée aux Etats-Unis des responsables de la Cour et révoqué le visa américain de Fatou Bensouda.

« L’engagement des Etats-Unis en faveur de la justice pour les victimes du pire des crimes continue de diminuer de manière honteuse », a réagi sur Twitter Balkees Jarrah, de l’organisation Human Rights Watch.

BREAKING: United States sanctions ICC prosecutor Fatou Bensouda and another court official giving effect to a sweeping executive order issued in June by Trump. Marks a shameful new low for US commitments to justice for victims of the worst crimes. https://t.co/FLQkTzOC1y pic.twitter.com/RSUpVNF3Ek