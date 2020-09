Washington sanctionne le ministère iranien de la Défense

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis ont annoncé aujourd’hui, lundi 21 septembre, une série de mesures punitives visant, notamment, le ministère iranien de la Défense, au nom du respect de sanctions de l’ONU contre l’Iran, pourtant contestées par le reste du monde.

Today, @SecPompeo delivered remarks to the media on Iran Snapback Sanctions. pic.twitter.com/L1XCmTJvtb