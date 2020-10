À Naqoura, le Liban et Israël tiennent des discussions techniques sur leur frontière maritime

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sous l’égide des États-Unis et de l’ONU, le Liban et Israël, toujours officiellement en guerre, ont tenu ce mercredi 28 octobre des discussions techniques pour délimiter leur frontière maritime et lever les obstacles à un projet de forage d’exploitation offshore.

Israël et le Hezbollah ont combattu une guerre dévastatrice d’un mois en 2006. Le Liban et Israël sont encore techniquement en guerre, même après que les troupes israéliennes se sont retirées du sud du pays en 2000, et les tensions sont toujours vives le long de la ligne de démarcation où patrouille la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Le différend de longue date sur la frontière maritime a refait surface il y a deux ans quand le Liban a signé un accord avec un consortium international pour lancer un forage d’exploitation offshore en 2019.

Les discussions entre délégations libanaise et israélienne sont prévues jusqu’à jeudi. La séance de mercredi s’est terminée dans l’après-midi, après avoir duré environ quatre heures dans des locaux de l’ONU à Naqoura, localité du sud du Liban frontalière d’Israël, a rapporté l’agence nationale d’information libanaise (ANI).

Après plusieurs années d’efforts diplomatiques américains en coulisse, le Liban en crise et Israël avaient officiellement dévoilé ces pourparlers, «historiques» selon Washington. Les négociations se font désormais avec la médiation d’un haut diplomate américain, John Desrocher.

Le Liban insiste sur le caractère «technique» et non politique des discussions initiées le 14 octobre, qui suscite beaucoup d’opposition au Liban, martelant qu’il s’agit de négociations «indirectes». Le mouvement chiite du Hezbollah, poids lourd de la vie politique et ennemi juré d’Israël, a pour sa part critiqué avec son allié Amal la présence de civils dans la délégation libanaise, réclamant une équipe composée uniquement de militaires.

Le contentieux maritime entre les deux voisins concerne une zone de 860 km². Le dossier est particulièrement stratégique pour un Liban en faillite, qui mise sur la prospection pour enrayer un effondrement économique ne faisant qu’empirer depuis un an.

Mercredi encore, les négociateurs se sont retrouvés sur une base frontalière de la Finul, force de l’ONU déployée pour surveiller la ligne bleue. La ligne bleue est une ligne tracée le 7 juin 2000 par l’ONU, après le retrait israélien du Liban le 25 mai 2000 mettant fin à l’occupation commencée en juin 1982, par la cartographe de l’ONU, avec l’aide de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), pour identifier sur le terrain une ligne permettant de confirmer le retrait israélien du Sud-Liban tout en prenant des zones du Golan annexées par les Israéliens.

Journalistes attaqués

Illustration du caractère explosif de la situation, dans la localité de Naqoura mercredi, une équipe de Télé-Liban a été prise à partie par trois hommes qui ont brisé leur matériel, a annoncé une journaliste de la chaîne publique sur sa page Facebook.

Les trois hommes se sont dits affiliés au Hezbollah et ont contraint tous les journalistes présents pour couvrir les négociations à quitter le secteur, a affirmé un des reporters.

Réclamant «l’intervention des appareils de sécurité», la ministre de l’Information, Manal Abdel Samad, a condamné cet assaut.

Mardi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a salué des « voix positives » évoquant au Liban la « paix avec Israël », même si les responsables libanais martèlent que les négociations n’ouvrent pas la voie à une normalisation. Dans une interview lundi à la chaîne libanaise Al-Jadeed, Claudine Aoun, la fille du président libanais, avait en effet affirmé qu’une paix pouvait être envisagée «mais que tous les problèmes devaient d’abord être réglés».

Les négociations interviennent dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée orientale autour des hydrocarbures et de la délimitation des frontières maritimes, impliquant aussi entre autres la Turquie, la Grèce et Chypre.