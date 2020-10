Abou Muhsin al-Masri, le numéro deux d’Al-Qaïda, tué par le renseignement afghan

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ce samedi 25 octobre, la Direction nationale de la sécurité (NDS, les services de renseignement afghans) a annoncé sur Twitter la mort d’Abd-al-Rauf, alias Abou Muhsin al-Masri, un Égyptien considéré comme le numéro deux d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien.

«Al-Masri a été tué dans une opération du NDS réalisée dans le district d’Andar de la province de Ghazni» (est), a déclaré aux médias un membre du NDS, sous couvert d’anonymat. «L’un de ses assistants qui est en contact avec les talibans a été arrêté», a-t-il poursuivi.

