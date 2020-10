Afghanistan: cohue mortelle à Jalalabad pour obtenir des visas pakistanais

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des milliers de demandeurs de visa étaient rassemblées dans stade de football proche de l’emprise diplomatique pakistanaise à Jalalabad, où les autorités leur avaient demander de patienter, quant une bousculade a éclaté mercredi, causant la mort de 12 femmes, rapporte aujourd’hui la chaîne afghane d’information continue Tolo News.

Chaque jour, des centaines de personnes se rassemblent pour obtenir des visas pakistanais devant le consulat du Pakistan, certains passant même toute la nuit à faire la queue.

«L’ambassade du Pakistan à Kaboul a pris des mesures urgentes pour faciliter les visas pakistanais pour les ressortissants afghans. Les consulats du Pakistan à Jalalabad, Kandahar, Herat et Mazar-e-sharif ont également commencé à délivrer des visas aux ressortissants afghans dans leurs juridictions respectives », a déclaré l’ambassade du Pakistan à Kaboul.

«Dans le cadre de la nouvelle politique de visa, des visas multiples à long terme sont délivrés aux ressortissants afghans pour se rendre au Pakistan pour des soins médicaux, des affaires familiales, des affaires, des études et à d’autres fins», a déclaré l’ambassade.

Video: At least 12 women were trampled to death–and 9 women and 3 men were injured–as crowds converged this morning in Jalalabad stadium in Nangarhar to submit passports for Pakistani visas, local officials said. #Afghanistan pic.twitter.com/r4HXn8yO9X