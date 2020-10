Afghanistan: Trump veut terminer le retrait des militaires américains d’ici Noël

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Donald Trump a déclaré mercredi qu’il veut retirer tous les militaires américains d’Afghanistan d’ici Noël, c’est-à-dire plus rapidement encore que prévu par l’accord entre les États-Unis et les talibans.

Les troupes devraient se retirer d’Afghanistan d’ici Noël, a déclaré le président américain dans un tweet mercredi, peu de temps après qu’un haut conseiller de la Maison Blanche a déclaré que certaines troupes resteraient dans le pays en 2021.

«Nous devrions faire rentrer à la maison d’ici Noël le petit nombre de nos courageux hommes et femmes qui servent encore en Afghanistan !», a tweeté le président américain, qui briguera le 3 novembre un second mandat face au démocrate Joe Biden.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!