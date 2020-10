Armes: Téhéran estime que l’embargo de l’ONU est levé

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’embargo de l’ONU sur les armes visant Téhéran a désormais expiré, aux termes de l’accord international sur le nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité, a déclaré dimanche (heure locale) le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

«À partir d’aujourd’hui, toutes les restrictions sur les transferts d’armes, activités liées et services financiers à destination et en provenance de la République islamique d’Iran […] sont toutes automatiquement levées», a indiqué l’Iran.

Aux termes de l’accord international sur le nucléaire iranien, cet embargo interdisant notamment la vente d’armes et d’équipements militaires lourds à l’Iran était censé expirer le 18 octobre. «La République islamique d’Iran peut donc se procurer les armes et équipements nécessaires de n’importe quelle source sans aucune restriction légale et uniquement sur la base de ses besoins défensifs», affirme le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.



Today’s normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO