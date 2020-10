Autre journée sanglante en Afghanistan où les talibans poursuivent leurs attaques malgré les pourparlers de paix

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au moins neuf personnes, dont huit civils, ont été tuées dans deux attentats à la bombe en bordure de route dans la ville centrale de Ghani samedi matin, a déclaré Wahidullah Jumazada, porte-parole du gouverneur de Ghazni, rapporte la chaîne afghane d’information continue Tolo News, et, dans un événement séparé, au moins 10 personnes ont été tuées et 20 blessées dans un attentat contre un centre éducatif de Kaboul, a annoncé le ministère afghan de l’Intérieur.

Mise à jour 24/10/2020, 11h38

Le bilan de l’attentat suicide à Kaboul a été revu à la hausse. Au moins 13 personnes ont été tuées et 30 blessées dans un attentat suicide commis samedi contre un centre éducatif de Kaboul, a annoncé le ministère afghan de l’Intérieur.

La première explosion s’est produite dans la région de Rawza, dans la ville de Ghazi, lorsqu’un véhicule a heurté une bombe au bord de la route dans laquelle huit civils, dont quatre femmes, ont été tués et un autre a été blessé, a déclaré Jumazada, cité par Tolo.

Quatre policiers ont également été blessés, selon le porte-parole de la police de Ghazni, Adam Khan Seerat, qui a accusé les talibans d’être responsables de l’attaque.

Selon le porte-parole du gouverneur de Ghazni, la deuxième explosion s’est produite lorsqu’un véhicule des forces de sécurité a heurté une bombe en bordure de route alors qu’ils arrivaient sur les lieux de la première explosion.

Et, une autre explosion s’est produite samedi soir, cette fois dans le quartier Pul-e-Khoshk de Dasht-e-Barchi, à l’ouest de Kaboul, tuant 10 personnes, selon le ministère des Affaires intérieures.

Tariq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur, cité par la chaîne afghane d’information continue, a déclaré que 20 autres personnes avaient été blessées dans cette explosion.

Des témoins oculaires, rapporte Tolo News, ont déclaré que l’explosion s’est produite près d’un centre de formation dans la région.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le kamikaze dans l’explosion d’aujourd’hui avait été reconnu par les gardes de sécurité d’un centre de formation à l’ouest de Kaboul et a déclenché alors l’explosion avant d’atteindre sa cible.

Tout ces événements surviennent alors que la violence est restée élevée dans le pays malgré les négociations de paix en cours à Doha.

Les chiffres du ministère afghan des Affaires intérieures indiquent que les talibans ont mené 356 attaques au cours de la semaine dernière, dont deux attentats suicides et 52 explosions.

Les données du ministère des Affaires intérieures indiquent également que 51 civils ont été tués et 137 autres ont été blessés lors des attaques des talibans au cours de la semaine dernière.

Le ministère affirme également que les forces afghanes ont répondu aux offensives des talibans la semaine dernière, au cours desquelles 403 combattants talibans ont été tués et 140 autres blessés.

Les talibans n’ont pas commenté les données fournies par le ministère.

Les autorités afghanes ont déjà été critiquées cette semaine après la mort de onze mineurs dans une frappe aérienne des forces gouvernementales contre une mosquée dans le nord-est du pays. Les autorités affirment que les tués sont des combattants des talibans.

Despite ongoing peace talks, civilians continue to pay the price for the conflict in Afghanistan, said Amnesty International, following a spate of bloody attacks that have killed at least 50 people in the past week alone. https://t.co/RdMYvXlKDy