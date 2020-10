Biélorussie: dernier jour de l’ultimatum avant la grève générale

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Une nouvelle manifestation se déroulait contre le président Alexandre Loukachenko ce dimanche 25 octobre à Minsk, la capitale de la Biélorussie , au dernier jour d’un ultimatum fixé par l’opposition pour que ce dernier se retire, sans quoi elle appellera à la grève générale, rapporte Belsat, la chaine de télévision de langue biélorusse diffusée par satellite depuis la Pologne.

Mise à jour 25/10/2020, 15h15

La cheffe de file de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa a appelé dimanche soir ses compatriotes à la grève dès lundi à la suite de la nouvelle manifestation qui a réuni plus de 100 000 personnes à Minsk contre le président Alexandre Loukachenko. «Le régime a de nouveau montré aux Bélarusses aujourd’hui que la violence est la seule chose dont il est capable », a-t-elle déclaré sur sa chaîne Telegram. «Par conséquent, demain, 26 octobre, une grève nationale commencera».

L’opposition biélorusse exige le départ de Loukachenko, 66 ans, au pouvoir depuis 1994, depuis l’élection présidentielle jugée frauduleuse du 9 août. Le mouvement de contestation subit depuis une pression constante des autorités, qui a abouti à la détention ou à l’exil à l’étranger de toutes ses principales figures.

Oct 25. By various estimates, 100K-200K might have showed up at Sunday’s march in #Minsk; as of 10 pm, 200 persons detained across #Belarus, many in regions, HRC Viasna reports Many photos here: https://t.co/DfinrB9pFC #BelarusProtest pic.twitter.com/zzRvc5YFLj