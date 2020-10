Karabakh: utilisation «cruelle et imprudente» d’armes à sous-munitions par toutes les parties, accuse Amnesty

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’ONG Amnistie internationale a accusé ce jeudi 29 octobre tous les participants au conflit au Karabakh, «les forces arméniennes, celles soutenues par l’Arménie et les forces azerbaïdjanaises», de recourir à des bombes à sous-munitions, pourtant interdites par la Convention d’Oslo depuis 2010, quoi qu’utilisées hélas à de nombreuses reprises ces dernières années dans les conflits en Syrie, au Yémen, en Libye et ailleurs, des conflits où le désir de vaincre des belligérants l’emportent sur la moralité.

«Bombarder des zones civiles avec des bombes à sous-munitions est cruel et absurde», a dénoncé Marie Struthers, la directrice d’Amnistie internationale pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, dans un communiqué.

Amnesty International a vérifié l’utilisation par l’Arménie pour la première fois dans le conflit actuel du Haut-Karabakh de bombes à fragmentation interdites après l’attaque hier contre la ville de Barda en Azerbaïdjan, annonce l’ONG.

Hier (28 octobre 2020), vers 13h30 heure locale, une ou plusieurs roquettes Smerch ont été tirées sur Barda, frappant un quartier résidentiel proche d’un hôpital, rappelle Amnesty. Le Bureau du procureur général d’Azerbaïdjan a déclaré qu’au moins 21 personnes avaient été tuées, dont 70 autres blessées.

Les experts d’Amnesty International Crisis Response ont alors vérifié des photos (prises par des journalistes du magazine Vice News dans la ville) de fragments d’armes à sous-munitions 9N235 provenant de roquettes 9M55 Smerch de fabrication russe, qui semblent avoir été tirées dans la ville par les forces arméniennes.

«Les tirs d’armes à sous-munitions sur des zones civiles sont cruels et imprudents et provoquent des morts, des blessures et des souffrances indicibles», a déclaré Marie Struthers. «Alors que ce conflit continue de s’intensifier, les forces arméniennes, soutenues par l’Arménie et les forces azerbaïdjanaises se sont toutes rendues coupables d’avoir utilisé des armes interdites qui ont mis en danger la vie de civils pris au milieu.»

«Les armes à sous-munitions sont par nature des armes aveugles, et leur utilisation en toutes circonstances est interdite en vertu du droit international humanitaire. Nous appelons à nouveau les deux parties à cesser immédiatement d’utiliser des armes à sous-munitions et à donner la priorité à la protection des civils.», a plaidé la directrice d’Amnistie internationale pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Le 5 octobre, Amnesty International avait aussi identifié des armes à sous-munitions M095 DPICM qui semblent avoir été tirées par les forces azerbaïdjanaises sur la ville de Stepanakert, la capitale régionale du Haut-Karabakh, indique également l’organisation défense des droit humains.

La semaine dernière, Amnesty International a demandé à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de cesser immédiatement l’utilisation d’armes explosives lourdes à effets étendus dans les zones civiles densément peuplées.

Des armes qui infligent des souffrances des années après leur utilisation

Les armes à sous-munitions infligent des souffrances aux populations civiles des années après leur utilisation, et sont internationalement interdites par la Convention d’Oslo, un traité soutenu par plus de 100 États.

Amnesty International demande aujourd’hui à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de devenir parties à la Convention sur les armes à sous-munitions.

Les armes à sous-munitions dispersent des centaines de bombes, ou sous-munitions, sur une vaste zone. On estime qu’entre 5 et 20% des bombes à grappes ne parviennent pas à exploser. Ils sont ensuite laissés pour compte, ce qui représente une menace pour les civils similaire à celle des mines antipersonnel.

Jusqu’à 40 % des sous-munitions n’explosent pas quand elles touchent le sol: soit elles sont trop légères, soit le sol est trop meuble, soit un dysfonctionnement technique l’empêche d’exploser. Toujours actives, ces sous-munitions deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnel et peuvent exploser à tout moment.

L’utilisation de ces armes viole l’interdiction d’attaques aveugles en raison de la vaste zone couverte par les nombreuses bombes larguées et du danger posé à tous ceux qui entrent en contact avec les munitions non explosées.

Selon des bilans partiels, plus de 1250 personnes dont plus de 130 civils dans les deux camps ont été tuées jusqu’ici au cours des affrontements en cours au Nagorny Karabakh, les pires depuis la guerre des années 1990.