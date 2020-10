Contrat pour la conception d’une installation pour les futurs chasseurs à Bagotville

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aujourd’hui, le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a annoncé l’attribution d’un contrat de 12,2 millions de dollars à l’entreprise commune EllisDon-EBC d’Ottawa (Ontario) pour la conception d’une nouvelle installation de chasseurs à réaction à la 3e Escadre Bagotville, l’une des deux principales bases d’opérations des futurs chasseurs du Canada.

Cette installation ainsi que celles actuellement en construction à la 4e Escadre Cold Lake permettront d’assurer l’entretien et l’exploitation à long terme des 88 nouveaux avions acquis par l’Aviation royale canadienne (ARC) dans le cadre du Projet de capacité future en matière d’avions chasseurs (PCFAC).

L’attribution de ce contrat permet de franchir une étape importante pour préparer Bagotville à accueillir les nouveaux chasseurs et fournir à nos aviateurs les infrastructures dont ils auront besoin. Ces deux projets d’infrastructure permettront de générer d’importantes retombées économiques pour l’industrie canadienne de la construction ainsi que pour les communautés de Cold Lake et de Bagotville. Au total, environ 900 emplois devraient être créés dans le cadre des travaux de conception et de construction des deux installations.

L’installation de Bagotville hébergera deux escadrons d’appui tactique. Avec une superficie d’environ 12 500 m2, elle fournira l’espace nécessaire pour les opérations quotidiennes, l’entretien, l’administration, la planification de mission et l’entrainement sur simulateur.

Roulement de tambour !🥁



Nous avons octroyé le contrat de conception de l’infrastructure pour les futurs chasseurs à la 3e Escadre Bagotville. Le contrat de 12.2 M$ va à EllisDon-EBC; un autre pas de franchi vers l’accueil de nos futurs chasseurs.



Info👉https://t.co/4jDUC899Kd pic.twitter.com/6rPruluiRT — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) October 2, 2020

Citations

« L’une de nos plus grandes priorités est de nous assurer que nous disposions des installations adéquates pour abriter nos futurs chasseurs. Une infrastructure moderne est essentielle pour nous permettre de rester prêts sur le plan opérationnel dans le futur, et ce projet constitue une autre garantie que nous continuerons à protéger la souveraineté canadienne tout en continuant d’appuyer le NORAD et l’OTAN, aujourd’hui et à l’avenir. Nous sommes sur la bonne voie pour construire les installations modernes dont nous avons besoin pour abriter notre future flotte de chasseurs. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« En investissant dans les infrastructures destinées aux Forces armées canadiennes et à accueillir les futurs chasseurs, le gouvernement investit également dans la communauté de Bagotville. La conception et la construction de cette nouvelle installation donneront lieu à des retombées économiques pour l’industrie canadienne et la région de Bagotville, tout en permettant à nos forces armées de maintenir leur rôle de protection, de sécurité et d’engagement. »

Mme Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

En bref

· Un contrat de 9,2 millions de dollars a été attribué en août 2020 à l’entreprise EllisDon Construction Services pour la conception d’une installation destinée aux nouveaux chasseurs à Cold Lake.

· Le début des travaux de construction aux deux bases est prévu à l’été 2022.

· Les deux contrats de conception à Bagotville et à Cold Lake comprendront des options pour la construction des nouvelles installations, ainsi que de toute infrastructure supplémentaire requise en fonction de l’avion choisi, si le Canada décidait d’exercer ces options de prolongation

· En attribuant ces contrats de conception d’infrastructure maintenant, avant que le futur chasseur ne soit sélectionné, les travaux nécessaires pourront être effectués et les bases seront prêtes pour les premières livraisons d’aéronefs.

· Ces installations seront conçues et construites de manière à respecter la désignation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Argent et à incorporer autant de mesures efficaces sur le plan énergétique que possible.