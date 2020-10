Des miliciens d’extrême-droite projetaient d’enlever la gouverneure du Michigan

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Treize personnes liées à un groupe américain d’extrême droite ont été inculpées aujourd’hui à la United States District Court du district ouest du Michigan pour avoir fomenté des attaques contre des institutions ainsi qu’un projet d’enlèvement de la gouverneure démocrate de l’État, Gretchen Whitmer, une farouche opposante à Donald Trump, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Six d’entre eux, considérés comme des «extrémistes violents» par le procureur du district Ouest du Michigan, Andrew Birge, avaient prévu de kidnapper la gouverneure Whitmer avant l’élection présidentielle du 3 novembre puis de la juger pour «trahison», selon l’acte d’accusation rendu public jeudi.

Toujours selon l’acte d’accusation, Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris et Brandon Caserta ont conspiré pour kidnapper le gouverneur de sa maison de vacances dans le district ouest du Michigan.

À plusieurs reprises, Fox avait exprimé son intention et son désir de kidnapper la gouverneure Whitmer avant le 3 novembre 2020, date de l’élection présentielle américaine.

Sept autres hommes associés au groupuscule local «Wolverine Watchmen» ont également été arrêtés et inculpés pour avoir planifié «une opération en vue d’attaquer le bâtiment du Capitole et kidnapper des responsables du gouvernement, dont la gouverneure», a ajouté la ministre de la Justice de cet État, Dana Nessel.

Ces miliciens ont également «proféré des menaces de violences pour provoquer une guerre civile», a expliqué Mme Nessel.

L’enquête de la police fédérale a débuté au début de l’année quand le FBI «a appris sur les réseaux sociaux qu’un groupe d’individus parlait de renverser par la violence certaines composantes du gouvernement et des forces de l’ordre», selon l’acte d’accusation.

Grâce à des sources confidentielles, à des agents d’infiltration et à des enregistrements clandestins, les forces de l’ordre ont appris que certaines personnes envisageaient de kidnapper le gouverneur et agissaient en application de ce plan. À deux reprises, les membres du complot présumé ont mené une surveillance coordonnée de la maison de vacances du gouverneur.

Toujours selon l’acte d’accusation, deux des personnes inculpées, dont Adam Fox, ont discuté de faire exploser des engins explosifs détonants pour détourner la police de la zone de la maison de vacances et Fox a même inspecté le dessous d’un pont routier M-31 pour trouver des endroits où placer des explosifs.

Les six accusés, qui ont été arrêtés, reprochaient notamment à la gouverneure d’être un «tyran» et d’exercer «un pouvoir sans contrôle».

