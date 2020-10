Donald Trump et Melania déclarés positifs à la COVID-19

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Coup dur pour un président qui tente désespérément de convaincre les Américains que le pire de la pandémie est passé alors même que les cas continuent d’augmenter à quelques semaines des élections du 3 novembre, Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’il avait été déclaré positif à la COVID-19, tout comme sa femme Melania, et qu’ils se mettaient tous deux en en quarantaine.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Dans une note envoyée aux journalistes vers 1 h heure de l’Est américain, le médecin du président, le Dr Sean Conley, commodore de la Marine américaine, a écrit qu’il avait reçu la confirmation des tests positifs jeudi soir. «Le président et la première dame vont bien en ce moment, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence. L’équipe médicale de la Maison Blanche et moi allons maintenir une surveillance vigilante, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels et institutions médicaux de notre pays. Soyez assuré que je m’attends à ce que le président continue de s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai au courant de tout développement ultérieur».

Memorandum from the president’s physician. On President Donald Trump’s COVID diagnosis. pic.twitter.com/TtP5TKxTI2 — Alexander Panetta (@Alex_Panetta) October 2, 2020

Ce diagnostic constitue la menace la plus grave pour la santé d’un président américain en exercice depuis des décennies. À 74 ans et obèse, Trump appartient à la catégorie à risque le plus élevé de complications graves de la maladie.

L’annonce que le président et sa femme ont été déclarés positifs à la Covid 19 a été faite quelques heures après qu’une proche conseillère, Hope Hicks, a été déclarée positive.

Hope Hicks était à bord d’Air Force One avec le président américain lorsqu’il s’est rendu mardi à Cleveland, dans l’Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden. Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu’il a effectué un déplacement dans le Minnesota pour un rassemblement de campagne. Non seulement a-t-elle été déclarée positive à la Covid tôt mercredi, mais elle présente des symptômes, est courbaturée et a déclaré se sentir plutôt mal.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, qui avait rejoint très tôt l’équipe de campagne du magnat de l’immobilier en 2016, fait partie du cercle rapproché du président. Après avoir occupé le poste prestigieux de directrice de la communication de la Maison-Blanche, elle avait quitté un temps son poste pour rejoindre le groupe Fox, qui chapeaute la chaîne Fox News, avant de revenir sur Pennsylvania Avenue. Elle a été en contact jusqu’à tout récemment avec plus d’une vingtaine de personnes du cercle rapproché du président américain et elle était présente à Cleveland lors du premier débat Trump-Biden.

… here’s everyone hope hicks has traveled with recently. pic.twitter.com/R4cUKcSObW — fake nick ramsey @ 🏡 (@nick_ramsey) October 2, 2020

Mais Hope Hicks n’est pas la première collaboratrice ou employé de la Maison Blanche à avoir été déclarée positive à la Covid. Plusieurs des assistants du président ont été testés positifs. En mai, deux membres du personnel de la Maison Blanche, dont un Marine qui faisait office de valet personnel de Trump, ont été testés positifs et en juillet, un employé de la cafétéria de la Maison Blanche a également été testé positif. L’attaché de presse du vice-président a également été testé positif, tout comme le conseiller du président à la sécurité nationale, Robert O’Brien.

Herman Cain, un ancien candidat républicain à l’investiture pour la présidentielle de 2012 et un allié politique de M. Trump, est décédé du coronavirus en juillet après avoir assisté au rassemblement électoral du président à Tulsa, dans l’Oklahoma, où, comme beaucoup dans l’aréna où se déroulait l’événement, ne portait de masque.

La pandémie a infecté 7 268 385 personnes et fait 207 000 morts aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde, selon les derniers chiffres du Johns Hopkins Coronavirus Center, qui fait référence en la matière.

La gestion de l’épidémie vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires, mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp, qui l’accusent d’avoir envoyé des signaux contradictoires et confus et d’avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par le virus. Selon les sondages, une très large majorité d’Américains jugent sévèrement sa gestion de la crise du coronavirus.

Alors même que le virus se répandait dans tout le pays, Trump a continué à organiser de grands événements à l’intérieur et à l’extérieur, réunissant des foules de partisans sans distanciation et sans masque pour la plupart. Certains membres des services secrets ont également contracté le virus lors de la préparation des événements présidentiels. Trump lui-même est régulièrement apparu en public et en privé sans masque – et s’est moqué du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden parce qu’il portait un masque et avait réduit ses activités de campagne pour des raisons de sécurité.

La nouvelle de la contamination de Trump à quelques semaines de l’élection présidentielle du 3 novembre, d’autant plus que plusieurs se demandent, quoi que dise la Maison Blanche, quand exactement Donald Trump a su qu’il était positif à la Covid 19 et s’il aurait pu lors du dernier débat, infecter également son adversaire Joe Biden, un septuagénaire lui aussi à risque de complications, risque d’ajouter encore plus à la confusion dans un climat politique déjà très tendu.