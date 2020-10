Embargo sur les armes, Washington persiste et signe: toute vente à l’Iran entraînera des sanctions, dit Pompeo

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Après les déclarations de Téhéran affirmant que l’embargo de l’ONU était levé, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a déclaré dimanche que toute vente d’armes à l’Iran entraînerait des sanctions, après les déclarations de Téhéran affirmant que l’embargo de l’ONU était levé.

Isolé sur cette question, «Les États-Unis sont prêts à se servir de leurs autorités nationales pour sanctionner tout individu ou entité qui contribue de façon matérielle à l’approvisionnement, la vente et le transfert d’armes conventionnelles à l’Iran», a indiqué le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué aujourd’hui.

No nation that desires a peaceful Middle East should contemplate arms sales with Iran – every weapon the regime buys will be at the disposal of its radical ideology. We are prepared to use domestic authorities to sanction individuals or entities contributing to these arms sales. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 18, 2020

«Tous les pays qui souhaitent la paix et la stabilité au Moyen-Orient et soutiennent la lutte contre le terrorisme devraient s’abstenir de participer au commerce des armes avec l’Iran», a ajouté Pompeo.«Fournir des armes à l’Iran ne fera qu’aggraver les tensions dans la région, mettre des armes plus dangereuses entre les mains de groupes terroristes et de mandataires et risquerait d’augmenter les menaces pour la sécurité d’Israël et d’autres nations pacifiques. Au cours des 10 dernières années, les pays se sont abstenus de vendre des armes à l’Iran en vertu de diverses mesures de l’ONU. Tout pays qui conteste maintenant cette interdiction choisira très clairement d’alimenter les conflits et les tensions pour promouvoir la paix et la sécurité.»

Selon les termes de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, l’embargo onusien interdisant notamment la vente d’armes et d’équipements militaires lourds à l’Iran était censé expirer le 18 octobre.

En août les États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien trois ans plus tard, ont essayer de faire jouer le «snapback», le mécanisme de l’accord de Vienne en vertu duquel toutes les sanctions du Conseil de sécurité seront automatiquement réimposées si l’Iran ne respecte pas l’accord. Mais Washington, qui n’est même plus partie à l’accord, a échoué dans sa tentative visant à pousser le Conseil de sécurité à prolonger cet embargo et à rétablir les sanctions internationales contre l’Iran.

Téhéran a ainsi déclaré dimanche que l’interdiction visant son commerce des armes était désormais levée aux termes du pacte. L’embargo de l’ONU sur les armes visant Téhéran a désormais expiré, aux termes de l’accord international sur le nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité, a déclaré dimanche (heure locale) le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Moscou a pour sa part confirmé en septembre sa volonté de développer sa coopération en matière militaire avec Téhéran une fois l’embargo levé et la Chine n’a pas fait mystère non plus de son intention de vendre des armes à l’Iran après le 18 octobre.