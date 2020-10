Empoisonnement au Novitchok: «derrière la tentative se cache personnellement Poutine», déclare Navalny

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’opposant russe Alexeï Navalny accuse Vladimir Poutine d’être personnellement derrière la tentative d’empoisonnement au Novitchpk dont a été victime l’opposant russe qui promet de retourner dans son pays pour poursuivre son combat.

«J’affirme que Poutine est derrière cet acte, je ne vois pas d’autres explications», a-t-il déclaré à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui a publié jeudi matin un long entretien avec l’opposant, son premier depuis sa sortie de l’hôpital berlinois où il a passé deux semaines dans le coma.

Cette accusation est «sans fondement et inacceptable», a dénoncé en retour le porte-parole du Kremlin, assénant que des services secrets occidentaux, dont la CIA, «travaillent» avec l’opposant.

«Navalny n’a aucune honte, c’est un scélérat. Poutine lui a sauvé la vie », s’était auparavant emporté le président de la chambre basse russe, la Douma, Viatcheslav Volodine.

«Je n’y comprends rien. De quoi m’a-t-il sauvé ?», a rétorqué M. Navalny sur Instagram.

«À en croire Poutine lui-même, les seules choses dont il a pu me sauver sont de l’alcool, du diabète ou d’une simulation d’empoisonnement», a relevé l’opposant, en référence aux diverses théories véhiculées par le pouvoir russe pour expliquer son malaise dans l’avion.

«Si les autorités publiques, au nom de laquelle Peskov [le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, NDLR] parle, ont des preuves de la merde qu’il porte, c’est une question de sécurité d’État de la Russie, et je demande de publier cette preuve.», rétorque l’opposant russe.

Cette échange d’accusations survient alors que les dirigeants des pays européens se réunissent ce jeudi en sommet où la question de la réponse de l’UE à la Russie dans cette affaire pourrait être abordée. L’Allemagne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, a menacé Moscou de sanctions. Et Angela Merkel est allée personnellement rendre visite à Alexeï Navalny à l’hôpital de La Charité où il a été soigné pendant un mois.

Depuis sa sortie il y a une semaine, Alexeï Navalny, 44 ans, vit à Berlin sous protection policière avec son épouse Yulia et son fils, a-t-il dit au Spiegel. Le temps de sa convalescence risque d’être long.

Mais il a signifié sa détermination de retourner dans son pays dès qu’il sera remis. «Je ne ferai pas le cadeau à Poutine de ne pas retourner en Russie », a-t-il déclaré. «Mon objectif est de retrouver la forme aussi vite que possible, pour pouvoir rentrer».

«Mon devoir est à présent de rester comme je suis, quelqu’un qui n’a pas peur. Et je n’ai pas peur !», prévient-il.

