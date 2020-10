Garantir la précision de l’équipement des Forces armées canadiennes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, a annoncé aujourd’hui l’attribution d’un contrat à Pylon Electronics Inc. pour la fourniture de services d’étalonnage au ministère de la Défense nationale (MDN), appuyant ainsi une centaine d’emplois au Canada.

Ces services permettront d’appuyer le Centre d’essais techniques de la qualité (CETQ) du MDN, une organisation qui offre un service de vérification et de validation indépendant de même que des services d’essais et d’évaluation spécialisés au MDN et aux FAC. Le personnel du CETQ appuie les membres des FAC en veillant à ce que notre équipement et notre matériel fonctionnent comme il se doit. En outre, ils fournissent des conseils techniques pour aider en matière d’achat de nouvel équipement. Le CETQ est responsable du programme qui fournit des services d’étalonnage au MDN et aux FAC.

Ce contrat permettra de garantir la fiabilité des outils de mesure, de réparation et d’essai utilisés par le CETQ et les FAC.

Citation

« Notre politique de défense Protection, Sécurité, Engagement place les gens au centre de tout ce que nous faisons. En travaillant avec des chefs de file de l’industrie tels que Pylon Electronics, nous nous assurons que l’équipement utilisé par les membres des Forces armées canadiennes est à la hauteur de la tâche à accomplir. Nous continuerons d’investir dans les FAC afin qu’elles puissent accomplir les tâches exigeantes que nous leur confions, tant au pays qu’à l’étranger. »

– Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Notre gouvernement fait une réelle différence, ici même dans notre communauté. Grâce à ce contrat attribué à Pylon Electronics Inc., nous continuons de soutenir une centaine d’emplois de qualité à Ottawa et à l’échelle du pays pour faire en sorte que les membres des Forces armées canadiennes disposent des outils dont ils ont besoin. Il est plus important que jamais d’investir dans notre industrie locale dans le contexte de la pandémie actuelle. »

– Mme Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

En bref