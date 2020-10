Harjit Sajjan au Forum GLOBSEC de Bratislava: comment naviguer dans un contexte d’incertitude

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a participé aujourd’hui à un groupe de discussion virtuel intitulé «Une boussole de stabilité: l’utilité sans âge de l’OTAN» (A Compass of Stability: NATO’s Ageless Utility) dans le cadre du Forum GLOBSEC 2020 de Bratislava.

Les thèmes de la défense et de la sécurité, de même que la COVID‑19, ont été abordés par les participants, qui comprenaient aussi Jaroslav Nad’, ministre de la Défense de la République slovaque, et Artis Pabriks, ministre de la Défense de la République de Lettonie.

Au cours de la discussion en groupe, le ministre Sajjan a rappelé qu’en tant que membre fondateur de l’OTAN, le Canada reconnaît l’importance de l’unité transatlantique pour la sécurité des Canadiens et de nos alliés. Il a de plus discuté des difficultés auxquelles sont confrontés nos alliés de l’OTAN en ce moment, des façons dont l’OTAN peut s’adapter et demeurer apte à exécuter ses fonctions, et il a exprimé sa ferme conviction au sujet de l’importance de la collaboration pour assurer notre succès continu.

Citations

«2020 a été une année difficile pour un grand nombre d’entre nous partout dans le monde. La pandémie de COVID‑19 a ajouté une autre dimension à un environnement de défense et de sécurité en constante évolution. Nos expériences nous ont enseigné que nous sommes plus forts et plus résilients quand nous nous efforçons de résoudre ces problèmes ensemble. Le Canada demeure un allié dévoué de l’OTAN et un partenaire dans la défense de l’Europe, et nous sommes déterminés à préserver et à promouvoir les valeurs qui rendent l’OTAN possible – l’interopérabilité, la coopération et la coordination entre nos pays.»

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

Le Canada est déterminé à fournir un soutien direct aux missions de l’OTAN. Les Forces armées canadiennes ont pris des mesures pour atténuer les répercussions de la COVID‑19 sur les opérations et protéger leurs forces afin de pouvoir continuer d’assurer ce soutien.

À l’heure actuelle, le Canada : dirige le groupement tactique multinational de l’OTAN responsable de la présence avancée renforcée en Lettonie; déploie un chasseur CF‑18 pour exécuter des activités de surveillance et de police de l’OTAN en Europe; a déployé le NCSM Toronto au sein du 1 er Groupe maritime permanent OTAN; commande la mission de l’OTAN en Irak.

GLOBSEC est un groupe de réflexion non gouvernemental déterminé à améliorer la prospérité, la sécurité et la durabilité en Europe. Créé en 1993, il est situé à Bratislava, en Slovaquie.

