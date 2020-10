Karabakh: Arménie et Azerbaïdjan s’accusent d’avoir violé la trêve humanitaire

Temps de lecture estimé : 4 minutes

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se rejetaient mutuellement dimanche la responsabilité de la violation d’une nouvelle «trêve humanitaire» entrée en vigueur à minuit dans le Nagorny Karabakh, une semaine après un premier cessez-le-feu conclu mais qui m’avait été jamais respecté lui non plus.

Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a affirmé que les forces arméniennes avaient rompu de «manière flagrante le nouvel accord», dénonçant des tirs d’artillerie ennemis. Un porte-parole, Anar Eïvazov, a précisé que des attaques séparatistes visant quatre localités avaient été repoussées.

«Malgré l’annonce d’un nouveau régime de cessez-le-feu, les forces armées arméniennes ont maintenu la situation tendue pendant la nuit sur le front, utilisant des mortiers et de l’artillerie dans des directions différentes. L’ennemi a tenté d’attaquer dans la direction Aghdere, Fizuli, Hadrut et Jabrayil le 18 octobre à 07h00. Les unités de l’armée azerbaïdjanaise repoussent les tentatives d’attaque ennemies.», a écrit ce 18 octobre le ministère de la Défense azerbaïdjanais.

«L’Arménie a également violé le cessez-le-feu à la frontière de l’État. L’Arménie a tenté d’aggraver la situation également à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Le 18 octobre, de 00 h 05 à 4 h 00, les unités des forces armées arméniennes stationnées dans les régions de Chambarak et de Berd en Arménie utilisant des armes de gros calibre ont tiré sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise dans les régions de Gadabay et de Tovuz respectivement.»

Mais en début de journée, la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, avait elle rapporté des tirs d’artillerie et de roquettes azerbaïdjanais au nord et au sud du front, durant les trois heures ayant suivi le début de la trêve.

La porte-parole du ministère arménien de la Défense fait tat également d’une tentative pour parvenir à un accord pour retirer les soldats blessés du champ de bataille, grâce à la médiation du Comité international de la Croix-Rouge, qui a été selon elle rejetée par Bakou en raison de l’offensive planifiée par l’Azerbaïdjan.

L’armée du Nagorny Karabakh a également fait état d’une attaque ennemie le matin dans le sud, déplorant «des pertes et blessés des deux côtés». «Mais les infrastructures civiles et les habitations n’ont pas été visées par des tirs », ont toutefois précisé les services de secours séparatistes.

Samedi soir, les ministères arménien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères avaient pourtant annoncé un accord pour «une trêve humanitaire à partir du 18 octobre à 0 h heure locale » (20 h GMT).

Drôle de trêve où le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, annoncé la conquête d’un pont dans le village de Khoudaferin, au sud, à la frontière avec l’Iran et poste une vidéo montrant des soldats au garde-à-vous devant un pont en pierre sur lequel flottait le drapeau azerbaïdjanais.

L’Azerbaïdjan a obtenu des gains territoriaux ces trois dernières semaines sans pour autant remporter de bataille décisive. Bakou n’a pas jusqu’ici révélé le coût du conflit, ne publiant aucun bilan militaire, matériel ou humain.

Les séparatistes reconnaissent avoir dû reculer mais assurent « contrôler la situation ». Officiellement, ils ont perdu près de 700 hommes, et la moitié des 140 000 habitants du Karabakh ont été déplacés. Ils ont annoncé dimanche soir la mort de 37 nouveaux soldats de leur camp.

La reprise des combats il y a trois semaines a fait des centaines de morts. Mais les pertes sont sans doute bien plus élevées, chaque camp disant avoir tué des milliers d’ennemis. Après une première tentative ratée de cessez-le-feu sous l’égide de Moscou, le conflit a connu une nouvelle escalade samedi.

Treize civils ont été tués, dont des enfants, et 45 blessés dans un bombardement nocturne de Gandja, deuxième ville d’Azerbaïdjan.

Les séparatistes arméniens avaient relevé samedi que Gandja abrite «des cibles légitimes», évoquant des sites militaires. Quelques heures avant les frappes, des tirs avaient visé les villes de Stepanakert et Choucha, au Nagorny Karabakh.

L’UE condamne «fermement» les attaques «quelle que soit leur origine »

Alors que tout le monde accuse tout le monde, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déploré dimanche la violation de la trêve humanitaire entrée en vigueur à minuit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans le Nagorny Karabakh et condamné les « attaques, quelle que soit leur origine ».

«L’UE déplore que, malheureusement, les violations [de la trêve] se poursuivent, avec des combats signalés dans et autour du Haut-Karabakh. Cela conduit à davantage de souffrances civiles. La violation de la trêve aggrave le conflit entre les États et les sociétés respectives, rendant la cicatrisation des blessures encore plus difficile. La population du Haut-Karabakh a déjà subi des souffrances excessives. Dans l’ensemble, le conflit a fait des victimes civiles considérables et inacceptables. L’UE condamne fermement toutes ces attaques, quelle que soit leur origine.», a déclaré Josep Borell par voie de communiqué.

« »Je viens d’appeler les ministres des affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan à leur faire comprendre que le cessez-le-feu doit être inconditionnel et strictement respecté par les deux parties. J’ai également souligné que les attaques contre les civils devraient cesser immédiatement. Ils ne peuvent pas être justifiés. J’ai réaffirmé que l’UE restait prête à soutenir les parties et l’OSCE dans une solution à long terme du conflit. L’UE continuera de surveiller la situation.», a dit le Haut représentant de l’Union Européenne.

Le chef des Nations unies a lui aussi condamné «toutes les attaques envers des zones peuplées touchées par le conflit» et regretté «que les deux côtés aient continuellement ignoré les appels répétés de la communauté internationale à cesser les combats immédiatement».

Outre une potentielle crise humanitaire, la communauté internationale craint une internationalisation du conflit, Ankara soutenant l’Azerbaïdjan. L’Arménie, qui soutient financièrement et militairement les séparatistes, fait elle partie d’une alliance militaire avec la Russie.

La Turquie a été en outre accusée d’avoir envoyé des mercenaires syriens combattre pour Bakou, ce qu’elle dément. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a recensé 134 morts parmi des factions proturques combattant au Karabakh, sur un total d’au moins 2050 militaires déployés.

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens chrétiens, a fait sécession de l’Azerbaïdjan, musulman chiite turcophone, peu avant la dislocation de l’URSS en 1991, entraînant une guerre ayant fait 30 000 morts. Un cessez-le-feu, émaillé de heurts, était en vigueur depuis 1994.