Karabakh: trêve des bombardements sur Stepanakert, mais les combats se poursuivent ailleurs

Après deux jours d’intenses bombardements, le calme régnait mardi matin à Stepanakert, capitale de la république autoproclamée du Nagorny Karabakh, rapporte l’Agence France-Presse qui des journalistes sur place.

Mise à jour 06/10/2020, 10h34

Mais Arméniens et Azerbaïdjanais poursuivaient mardi leurs combats pour le contrôle de la région séparatiste du Nagorny Karabakh, la Turquie demandant au monde de soutenir l’Azerbaïdjan, malgré les appels à la trêve et le nombre des victimes civiles. À contre-courant de la communauté internationale, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, en visite mardi à Bakou, a appelé à «soutenir» l’Azerbaïdjan, un pays turcophone qu’Ankara encourage depuis la reprise des hostilités le 27 septembre à la reconquête militaire du Nagorny Karabakh.

Aucun incident n’a été signalé pendant la nuit, et les bombardements n’ont pas repris dans la matinée. Des sirènes d’alerte ont été déclenchées une fois au petit matin, mais n’ont finalement été suivies d’aucune explosion.

Profitant de ce répit, quelques habitants encore présents sortaient des caves leur servant d’abri antiaérien pour aller se ravitailler en nourriture. D’autres allaient constater les dégâts des tirs de roquettes et autres engins qui se sont abattus sur la cité depuis 72 heures.

Consequences of #Azerbaijan’s shelling of #Artsakh #Karabakh capital #Stepanakert by weapon with increased destructive power #RecognizeArtsakh pic.twitter.com/U8hJp7SYjl