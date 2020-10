La moitié de la population déplacée par les combats, affirme les autorités du Karabakh

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La moitié de la population du Nagorny Karabakh a été déplacée par les hostilités entre ce territoire séparatiste peuplé d’Arméniens et l’Azerbaïdjan, affirment aujourd’hui les autorités de la république autoproclamée où les craintes pour les civils grandissent de jour en jour.

«Environ 50 % de la population a été déplacée, dont 90 % des femmes et des enfants», a indiqué Artak Belgarian, le médiateur de la république autoproclamée qui est chargé des questions de défense des droits des civils. De « 70 000 à 75 000 personnes ont été déplacées soit à l’intérieur d’Artsakh (le nom arménien du Nagorny Karabakh, NDLR), ou alors sont devenues des réfugiés » hors des frontières du territoire, a-t-il dit.

Selon Artak Belgarian, l’Azerbaïdjan a de nouveau frappé aujourd’hui Stepanakert, lacapitale du Karabakh, avec des drones et des missiles.

Le Nagorny Karabakh est peuplé d’environ 140 000 habitants, à 99 % des Arméniens ethniques. Les autorités locales et l’Arménie accusent l’Azerbaïdjan, depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, de viser les civils, en particulier à Stepanakert, la capitale, visée depuis des jours par des tirs répétés de roquettes, mais aussi de drones, forçant la majorité des quelque 50 000 résidents à la fuite et ceux qui sont restés à se réfugier dans les caves.

Après une trop brève accalmie, qui avait été précédée de deux jours d’intenses bombardements, Stepanakert a essuyé des bombardements pendant toute la nuit de mardi à mercredi.

Dans la nuit, rapportent l’Agence France-Presse, qui a des journalistes sur place, à intervalles réguliers, presque toutes les heures, les sirènes d’alerte ont résonné dans la ville, plongée dans une obscurité quasi totale. S’ensuivait une succession de lourdes explosions, dont il n’était pas possible de déterminer avec exactitude la nature : roquette, missile, obus d’artillerie ou bombardement aérien. Dans la matinée toujours selon l’agence française des frappes, vraisemblablement de drones, ont suivi,

Du côté de l’Azerbaïdjan aussi, on accuse l’adversaire de viser les civils, mais les autorités n’ont pas annoncé de chiffres de déplacés. La porte-parole du parquet azerbaïdjanais, Gounay Salimzade a cependant indiqué que 427 habitations abritant 1200 personnes au total ont été détruites depuis le début des hostilités.

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens chrétiens, a fait sécession de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS, entraînant au début des années 1990 une guerre ayant fait 30 000 morts. Le front est quasiment gelé depuis un cessez-le-feu en 1994, malgré des heurts réguliers.

Cette semaine encore, le médiateur de la république autoproclamée qui est chargé des questions de défense des droits des civils a fait appel à la communauté internationale.

Mais les deux camps, qui s’accusent d’être responsable de la reprise des hostilités le 27 septembre, ont fait fi des multiples appels de la communauté internationale au cessez-le-feu, dénonçant aussi les attaques répétées sur les civils et le président azerbaïdjanais a clairement indiqué que pour lui la seule façon de mettre fin a conflit était le retrait de l’Arménie du Karabakh.

On craint l’internationalisation du conflit

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a accusé mardila Turquie, allié indéfectible de l’Azerbaïdjan, pays musulman turcophone, d’avoir « par son engagement actif » provoqué « la guerre ».

On craint de plus en plus l’internationalisation du conflit. Une escalade pourrait avoir des conséquences imprévisibles, au vu du nombre des puissances en concurrence dans le Caucase : la Russie, la Turquie, l’Iran et les Occidentaux.

Le bilan de 287 morts depuis le début du conflit reste quant à lui très partiel. Bakou, qui n’annonce aucune perte militaire, évoque la mort de 28 civils. Le Karabakh a dénombré 240 militaires et 19 civils tués.

Bakou et Erevan se targuent toutefois d’avoir éliminé respectivement des milliers de soldats de l’ennemi.