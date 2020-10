Le Canada annonce des fonds pour renforcer les réformes du secteur de la sécurité en Ukraine

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne a annoncé aujourd’hui que le Canada engagera plus de 4,3 millions de dollars pour renforcer les réformes du secteur de la défense et de la sécurité au sens large en Ukraine, dans le cadre du soutien pangouvernemental qu’il apporte au pays.

Cette contribution complète l’Opération UNIFIER, la mission canadienne de formation et de renforcement des capacités militaires en Ukraine, et elle sera mise en œuvre en partenariat avec le Centre parlementaire et Alinea International. Les fonds serviront à soutenir des projets qui intègrent une expertise technique, l’analyse comparative entre les genres et des outils de gestion axés sur les résultats, afin de renforcer les institutions du secteur de la sécurité.

Le partenariat du Canada avec Alinea International fera progresser la gouvernance et la responsabilité démocratique du secteur de la sécurité en contribuant aux initiatives de réforme entreprises au sein des institutions du secteur de la sécurité en Ukraine.

La contribution du Canada au Centre parlementaire renforcera les capacités des comités parlementaires ukrainiens dans l’examen et l’adoption des lois requises pour la réforme du secteur de la sécurité.

Citations

«Le Canada reste un partenaire solide de l’Ukraine dans sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous demeurons déterminés à travailler ensemble pour construire l’avenir que mérite le peuple ukrainien.»

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref