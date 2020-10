Le chef d’état-major américain et plusieurs autres hauts responsables militaires en quarantaine

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, et plusieurs autres hauts responsables militaires se sont mis en quarantaine mardi après que le numéro deux du corps des Garde-côtes, l’amiral Charles Ray, a été déclaré positif à la COVID-19.

Les chefs militaires qui ont été en contact avec l’amiral Ray lors de réunions ont été testés, mais aucun n’a présenté de symptômes ou n’a jusqu’à présent été testé positif, a indiqué le porte-parole du Pentagone Jonathan Hoffman dans un communiqué.

Le porte-parole du Pentagone a affirmé que la mise en quarantaine de ces responsables n’affecterait pas «l’état de préparation opérationnelle ou la capacité de mission des forces armées américaines». «Ils sont capables de rester pleinement opérationnels et de s’acquitter de leurs tâches à partir d’un autre lieu de travail», a-t-il déclaré.

Le Pentagone n’a pas identifié les personnes touchées, mais les médias américains évoquent, sur la foi du témoignage de responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisés à parler à la presse, évoquent en plus du général Milley les Commandants de l’Armée, de la Marine et de l’Armée de l’air, ainsi que le chef du Cyber Command américain, le général Paul Nakasone.

On ne sait pas comment Ray a contracté le virus, mais on ne pense pas que cela soit lié à l’épidémie affectant le président Donald Trump et d’autres à la Maison Blanche, ont déclaré ces responsables.

La Garde côtière a déclaré dans un communiqué que l’amiral Ray avait ressenti des symptômes légers au cours du week-end et avait été testé lundi.

On Monday, Vice Commandant of the Coast Guard Admiral Charles Ray tested positive for COVID-19. In accordance with established Coast Guard COVID policies, Admiral Ray will be quarantining from home.



FULL PRESS RELEASE: https://t.co/5FZoqxaiQo — U.S. Coast Guard (@USCG) October 6, 2020

Trump ne présenterait plus «aucun symptôme», selon son médecin

Par ailleurs, dans un très bref bulletin de santé diffusé mardi, le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a assuré que le président ne présentait désormais «aucun symptôme» de la COVID-19. « Il a passé une première nuit reposante chez lui […] Il continue globalement à aller très bien ».

«JE ME SENS BIEN !», a tweeté le président américain, se disant impatient de débattre une nouvelle fois, le 15 octobre, avec son adversaire démocrate Joe Biden.

Fidèle à la ligne qu’il adopte depuis des mois, Donald Trump a minimisé mardi la menace de la COVID-19, tentant, face à des sondages alarmants, d’accréditer l’idée qu’il serait immunisé contre le virus, mais aussi contre la défaite.

À moins d’un mois du scrutin, Donald Trump jouela carte du dirigeant sans peur ayant dompté le virus et appelant ses compatriotes à ne pas laisser la COVID-19 les «dominer».

Mais, en plus de l’avalanche de critiques que ce discours suscite au sein du corps médical, il pourrait être difficilement crédible dans un pays qui vient de franchir la barre des 210 000 morts et où la COVID sera, en 2020, la troisième cause de décès aux États-Unis.