Le général Milley évite d’endosser le calendrier de retrait d’Afghanistan de Trump

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le chef d’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, a contredit la Maison Blanche lors d’un entretien diffusé sur NPR, la radio publique américaine, lorsqu’il a refusé d’endosser le plan de Donald Trump visant à réduire les effectifs des troupes en Afghanistan à 2500 au début de l’année prochaine.

Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu’il veut retirer tous les militaires américains d’Afghanistan d’ici Noël, c’est-à-dire plus rapidement encore que prévu par l’accord entre les États-Unis et les talibans. Les troupes devraient se retirer d’Afghanistan d’ici Noël, a déclaré le président américain dans un tweet mercredi 7 octobre, peu de temps après qu’un haut conseiller de la Maison Blanche a déclaré que certaines troupes resteraient dans le pays en 2021.

«Nous devrions faire rentrer à la maison d’ici Noël le petit nombre de nos courageux hommes et femmes qui servent encore en Afghanistan !», a tweeté le président américain, qui briguera le 3 novembre un second mandat face au démocrate Joe Biden.

En réaction à cette annonce, Milley, qui a rarement donné des interviews en tête-à-tête au cours de ses 40 ans de carrière, a déclaré sur NPR: «La clé ici est que nous essayons de mettre fin à la guerre de manière responsable, délibérée, et de le faire à des conditions qui garantissent la sécurité des intérêts vitaux des États-Unis en matière de sécurité nationale, a utilisé une expression importante, basée sur des conditions générales».

«Je ne vais pas me livrer à des spéculations. Je vais m’engager dans une analyse rigoureuse de la situation en fonction des conditions et des plans dont je suis au courant et de mes conversations avec le président. Et puis quand nous en arriverons au moment où nous avons d’autres discussions et décisions, celles-ci seront rendues publiques de manière appropriée.» , a ajouté le général.

Milley a donné cette entrevue depuis son domicile de Fort Myer, en Virginie, où il est actuellement en quarantaine. D’autres membres des chefs d’état-major interarmées se sont également mis en quarantaine la semaine dernière après avoir assisté à des réunions avec un amiral qui a été testé positif au COVID-19.

L’accord de Doha signé le 29 février entre Washington et les talibans, après 19 ans de conflit, prévoit un retrait total des troupes américaines mi-2021 au plus tard. Mais en échange, les insurgés se sont engagés à ne plus laisser des terroristes opérer depuis les territoires qu’ils contrôlent, à ne plus attaquer les villes, et à entamer des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul.

Ces négociations ont débuté en septembre, avec plusieurs mois de retard.

«Les termes de l’accord ont toujours été clairs » et le retrait conditionnel au respect de l’accord, a assuré le général Milley, qui estime que la baisse de la violence n’était « pas significative » au cours des quatre à cinq derniers mois.

Le nombre de soldats américains a déjà considérablement diminué. Ils étaient 12 000 au moment de la signature de l’accord américano-taliban, et il devrait n’en rester qu’environ 4500 en novembre. Le Pentagone prévoyait de maintenir le contingent américain à ce niveau début 2021 en attendant de constater des avancées dans les pourparlers interafghans.

Mais Donald Trump a émis depuis des signaux différents.

«Nous, les militaires, nous donnons nos meilleurs conseils militaires sur ces conditions afin que le président puisse prendre des décisions responsables en connaissance de cause», a finalement conclu le chef d’état-major interarmées américain qui, ans désobéir au président et commandant en chef des armées, n’entend pas donner pour autant sa bénédiction à un plan insensé.