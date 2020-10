Le premier coquelicot présenté à la gouverneure générale du Canada

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot 2020 de La Légion royale canadienne a été remis aujourd’hui à Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Pour la toute première fois, et ce, en raison de la pandémie, la cérémonie traditionnelle tenue à Rideau Hall, à Ottawa, s’est faite virtuelle.

Le président national de la Légion, M. Thomas D. Irvine, CD, a offert la fleur à Son Excellence avec des mots de remerciement. «Les vétérans d’hier et d’aujourd’hui apprécient votre contribution personnelle, a déclaré M. Irvine. Votre exemple sera suivi par des millions de personnes, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger. Tous se sentiront rassurés par ce geste symbolique et le soutien continu que vous et les Canadiens apportez à nos vétérans.»

À titre de Patronne vice-royale de La Légion royale canadienne, Mme Payette a accepté le coquelicot symbolique et réitéré son soutien à la Campagne nationale du coquelicot 2020.

«Bien entendu, la campagne de cette année est différente,» a-t-elle rappelé. « Mais son objectif est toujours le même, et il est toujours aussi noble – soutenir nos vétérans comme ils nous ont soutenus lors de moments difficiles de notre histoire » a-t-elle ajouté. Son Excellence a aussi exprimé son admiration pour tous les vétérans qui ont servi notre pays. « Merci pour ce que vous avez fait pour notre pays tout ce que vous faites encore pour le Canada. Et merci à tous les Canadiens de soutenir la Campagne nationale du coquelicot.»

La Campagne nationale du coquelicot 2020 de la Légion débute chaque année le dernier vendredi d’octobre, ce qui cette année est le 30 octobre.

«Cette année, le coquelicot nous rappelle également la signification particulièrement spéciale du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a tenu à souligner le Vice-amiral (ret) Larry Murray, Grand président honoraire de la Légion. Et en cette année de pandémie, le Souvenir se veut aussi un rappel que notre nation a traversé des moments encore plus difficiles que ceux auxquels nous sommes actuellement confrontés. Les Canadiens et Canadiennes ont persévéré à l’époque… et nous le ferons encore aujourd’hui.»

En tant que symbole national du Souvenir, le coquelicot rouge représente la gratitude inépuisable des Canadiens et Canadiennes envers tous les vétérans des forces armées et de la GRC tombés au combat.

Les fonds recueillis localement pendant la Campagne du coquelicot sont distribués localement pour aider à soutenir les vétérans et leurs familles, et les communautés, et pour promouvoir le Souvenir.