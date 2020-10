Les États-Unis prévoient de vendre 50 avions de combat F-35 aux Émirats arabes unis

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le département d’État a notifié jeudi de manière informelle au Congrès son intention de vendre des avions de combat F-35 aux Émirats arabes unis (EAU), selon le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, rapportent les médias américains.

L’accord comprendrait jusqu’à 50 chasseurs fabriqués par Lockheed Martin pour un coût de 10,4 milliards de dollars, a déclaré un assistant du Congrès. Si la vente est conclue, les EAU ne deviendraient que le deuxième pays du Moyen-Orient à piloter les avions de combat avancés après Israël.

La vente des F-35 aux Emirats Arabes Unis a été rendue possible par l’accord signé en septembre à la Maison Blanche qui a normalisé les relations entre Abu Dhabi et Tel Aviv.

Les responsables israéliens s’étaient initialement opposés à ce que les EAU achètent les avions en raison de l’exigence de longue date que Tel Aviv ait un avantage militaire sur les autres pays du Moyen-Orient. Mais la semaine dernière, Israël a accepté que les États-Unis vendent «certaines armes» aux Émirats arabes unis après que les responsables du Pentagone eurent promis de vendre à Israël davantage d’équipements militaires fabriqués par les États-Unis pour que l’État hébreu conserve tout de même son avantage.

Israël n’avait initialement accepté d’acheter que 50 F-35, mais souhaite maintenant en acheter davantage. Bloomberg a d’abord annoncé la nouvelle de la vente proposée aux EAU.

L’accord proposé doit encore être approuvé par le Congrès. Le président de la Chambre des affaires étrangères, Eliot Engel (DN.Y.), déclarant dans un communiqué qu’il craignait que la perte de l’avantage militaire d’Israël dans la région et que la technologie de pointe américaine tombe entre les mains d’adversaires opérant au Moyen-Orient, comme la Russie. et la Chine, et que ces et que ces ventes conduisent à une course aux armements dans la région.

«Alors que nous considérons ces risques, nous devons nous assurer que les priorités de la sécurité nationale et de la politique étrangère américaines sont au premier plan de nos considérations», a déclaré le représentant américain. «Dans les prochains jours, j’invite les membres du Congrès qui partagent mes préoccupations à se joindre à moi pour présenter une législation visant à garantir que la vente de ces types d’armes respecte nos objectifs de sécurité nationale les plus importants.»