L’esprit de l’accord de Doha violé, les Talibans attaquent, les Américains frappent

Les forces américaines ont dû mener plusieurs frappes aériennes au cours des derniers jours pour soutenir les forces de sécurité afghanes attaquées par les talibans dans le sud de la province de Helmand, a déclaré cette semaine le porte-parole de l’armée américaine en Afghanistan.

Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans le sud de l’Afghanistan après des jours de combats intenses toujours en cours entre les talibans et les forces de sécurité, poussant les États-Unis à lancer des frappes aériennes pour défendre les forces afghanes. «Plus de 5100 familles ou 30 000 personnes […] ont fui les combats pour l’instant », a expliqué Sayed Mohammad Ramin, directeur du département des réfugiés du Helmand, cité par l’Agence France-Presse. «Certaines familles vivent toujours dans les rues de Lashkar Gah, nous n’avons pas de tente à leur donner.»

«Les talibans doivent immédiatement mettre un terme à leurs actions offensives dans la province de Helmand et réduire leur violence dans le pays. Cela n’est pas conforme à l’accord américano-taliban et sape les pourparlers de paix afghans en cours », a déclaré le porte-parole des forces américaines, le colonel Sonny Leggett, citant le général Scott Miller, commandant des forces américaines en Afghanistan.

Over the past two days USFOR-A has conducted several targeted strikes in Helmand to defend ANDSF forces under attack by Taliban fighters, consistent with the U.S.-Taliban agrmnt. USFOR-A has & will continue to provide support in defense of the ANDSF under attack by the Taliban