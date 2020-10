Libye: «cessez-le-feu permanent» avec «effet immédiat»

Temps de lecture estimé : 2 minutes

«Les parties libyennes sont parvenues à un accord de cessez-le-feu permanent dans toute la Libye. Cet accomplissement représente un tournant important vers la paix et la stabilité en Libye », a indiqué la Mission d’appui de l’ONU en Libye (MANUL), qui a retransmis la signature de l’accord.

البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أرجاء ليبيا – جنيف، مقر الأمم المتحدة.https://t.co/M9IuPJQw4Y — UNSMIL (@UNSMILibya) October 23, 2020

La signature de l’accord, organisée dans la salle du Palais des Nations unies de Genève a duré une dizaine de minutes, suivie d’une salve d’applaudissements. Les deux parties ont aussi convenu dans ce accord d’accroître la production de pétrole, en demandant à leurs commandants « de travailler avec le représentant de la National Oil Corporation (NOC, la compagnie publique) pour proposer une restructuration des gardes des installations pétrolières », a indiqué la Mission de l’ONU.

«Je suis honorée d’être parmi vous aujourd’hui pour assister à un moment qui restera dans l’histoire», a affirmé Stephanie Williams, cheffe par intérim de la MANUL, après la signature à laquelle a assisté également la directrice générale de l’ONU à Genève, Tatiana Valovaya.

«Je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez accompli ici. Il a fallu beaucoup de courage. Vous vous êtes réunis pour le bien de la Libye, pour votre peuple afin de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ses souffrances», a-t-elle poursuivi en arabe.

Dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est déchirée aujourd’hui entre deux pouvoirs rivaux, le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et les autorités de l’Est alliées du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président, Aguila Saleh. Chacun est soutenu par des parrains internationaux.

«J’espère que cet accord contribuera à mettre un terme aux souffrances du peuple libyen et nous espérons qu’il permettra aux personnes déplacées et aux réfugiés, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, de retourner chez eux et de vivre en paix et en sécurité », a déclaré la cheffe par intérim de la MANUL. «Nous avons beaucoup, beaucoup de travail dans les jours et les semaines à venir pour mettre en œuvre les engagements de l’accord », a toutefois indiqué Mme Williams.

Pour sa part, en réponse à une question sur le cessez-le-feu instauré entre les parties en Libye, le Président Erdoğan, qui appui le GNA, a déclaré que l’accord de cessez-le-feu n’était pas au plus haut niveau et que le temps montrerait s’il serait permanent ou pas. Quant au retrait des mercenaires de la Libye dans une durée de trois mois, le chef de l’Etat turc a exprimé ses doutes si c’était une bonne décision ou pas. « J’espère que la décision de cessez-le-feu sera respectée, » a-t-il tout même déclaré.