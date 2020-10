L’ICBM géant dévoilé par la Corée du Nord le 10 octobre était-il un missile opérationnel ?

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) que la Corée du Nord a dévoilé lors d’un défilé militaire plus tôt ce mois-ci continue de faire couler de l’encre alors qu’un expert en défense antimissile s’interroge sur son… «authenticité».

Certes, tel que présenté, le nouveau missile devrait être capable de livrer une charge utile d’environ 2,5 à 3 tonnes, mais est-ce vraiment un missile opérationnel qu’on a vu ?

Dans une analyse publiée le 21 octobre sur 38 North, un site Web américain surveillant la Corée du Nord et qui fait autorité en la matière, Michael Elleman, chercheur principal pour la défense antimissile à l’Institut international d’études stratégiques, soulève la question de l’authenticité de l’ICBM compte tenu de la longue histoire de «faux» missiles lors de défilés de célébration nord-coréens.

La Corée du Nord a l’habitude d’introduire de «faux» missiles lors des défilés de célébration, il convient donc de remettre en question l’authenticité du Hwasong-16 présenté plus tôt ce mois-ci, soutient le chercheur En 2012, la Corée du Nord a présenté une poignée de maquettes mal construites et mal configurées d’un nouveau missile à longue portée Hwasong-13. La mauvaise qualité de ces maquettes a amené certains analystes à conclure qu’elles étaient fausses et ne représentaient pas un missile opérationnel, mais pourraient signaler les ambitions à long terme de la Corée du Nord.

Les maquettes présentées en 2015 étaient de meilleure qualité, poursuit l’expert dans son analyse sur 38th North, suggérant une conception de missile mature et le lancement possible d’essais en vol de missiles prototypes d’ici quelques années. Les vols Hwasong -14 et -15 ICBM en Corée du Nord testés en 2017 n’étaient cependant pas totalement cohérents avec les modèles présentés en 2015, ce qui est cohérent avec le développement de missiles ailleurs. Les conceptions de missiles évoluent au cours du processus de développement, y compris pendant les essais en vol qui révèlent des défauts de conception nécessitant des modifications de la conception.

Les maquettes présentées le 10 octobre sont de qualité similaire à celles présentées en 2015, indiquant peut-être que la Corée du Nord pourrait bientôt commencer les essais en vol du Hwasong-16 fictif, dit l’expert. Cependant, comme pour les Hwasong-14 et -15, il faut s’attendre à voir des modifications mineures du Hwasong-16 lors de ses premiers essais en vol.

Et la taille ?

Le chercheur aborde aussi dans son analyse la question de la taille du missile.

Au cours de la parade du 10 octobre célébrant le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir, le Nord a présenté le Hwasong-16 ICBM présumé sur un lanceur d’érecteur de transporteur (TEL) avec 22 roues – une indication qu’il est plus long que le ICBM Hwasong-15 porté par un TEL à 18 roues.

L’ICBM géant a déclenché des spéculations selon lesquelles il pourrait livrer une ogive plus lourde ou plusieurs ogives qui pourraient cibler le continent américain.

«L’intrigue suggère que le Hwasong-16 peut livrer une charge utile d’environ 2500 à 3000 kg à n’importe quelle cible sur le continent américain, soit presque le double du poids de projection du Hwasong-15 d’environ 1500 kg», déclare Elleman sur 38th North, se référant au chiffre dans l’analyse qui montre l’estimation.

L’expert fait remarquer que si le nouveau missile peut avoir la poussée nécessaire pour transporter une lourde charge utile, sa mobilité va être «sévèrement» limitée par sa taille et son poids énormes. Il affirme également que le missile est «trop ​​lourd et cassant» pour être transporté en toute sécurité lorsqu’il est entièrement armé.

«Donc (le missile) doit être armé sur le site de lancement une fois qu’il a été érigé – un processus qui nécessite plusieurs heures. Par conséquent, le missile serait vulnérable aux attaques de pré-lancement», dit Michael Elleman.

Évoquant la possibilité pour le Nord de travailler sur la technologie de plusieurs véhicules de rentrée pouvant cibler de manière interdépendante (MIRV), Elleman a déclaré que ce n’était «pas une tâche facile» et nécessiterait un développement supplémentaire de missiles et de systèmes de guidage et des essais en vol importants.

