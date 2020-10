Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans le conflit au Nagorny Karabakh, le bal des accusations, des démentis furieux et des contre accusations se poursuit alors que l’Azerbaïdjan accuse ce mercredi 28 octobre l’Arménie d’avoir tué 19 civils dans une attaque de missiles sur la région de Barda, une ville proche du front, Erevan démentant immédiatement ces affirmations et accusant à son tour Bakou de s’en prendre à des cibles non militaires, notamment une maternité à Stepanakert, la capitale de la république autoproclamée.

Hikmet Hajiyev, conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliev, a affirmé que les forces arméniennes avaient tiré des roquettes Smertch sur Barda, une ville proche du front, à 113 km au sud-est de Gandja. Cette attaque aurait tué plus de 19 civils et fait 60 blessés, selon le procureur général d’Azerbaïdjan, qui avait dans un premier temps évoqué un bilan de 14 morts.

In Barda number of killed more than 20. Number of wounded reached 60. Armenia used cluster munitions to inflict excessive casualties among civilians. It is policy of state terror by Armenia. Delibarately city center of Barda was targeted. pic.twitter.com/SVTgzWpodz — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 28, 2020

Le ministère arménien de la Défense a immédiatement démenti ces accusations. «Le communiqué du ministère azerbaïdjanais de la Défense disant que les forces armées arméniennes auraient frappé la ville de Barda avec des Smertch est faux et infondé», a indiqué une de ses porte-parole, Chouchan Stepanian.

The statement of the Azerbaijani side about an alleged rocket attack carried out from the territory of #Armenia in the direction of Barda is an absolute lie & a dirty provocation.

No missile was fired from the AF of Armenia or the Artsakh #DefenseArmy in the mentioned direction. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 27, 2020

Mardi, Bakou avait déjà accusé l’Arménie d’être responsable de la mort de quatre civils, dont un bébé, dans des tirs sur la région de Barda. Erevan avait là aussi rejeté ces déclarations.

Et aujourd’hui, la porte-parole du ministère arménien a accusé à son tour l’Azerbaïdjan d’avoir repris les attaques contre des cibles non-militaires.

La situation dans la gorge des Avetaranots reste tendue. Les forces azerbaïdjanaises ont visé Shushi. Et les forces armées azerbaïdjanaises ont pris pour cible la maternité de Stepanakert, la capitale de la république autoproclamée de l’Artsakh.

Тhe building of the maternity wing in the Republican hospital in Stepanakert after the attack by the Azerbaijani Armed Forces. pic.twitter.com/zhNnwuByhU — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 28, 2020

Ces attaques interviennent deux jours après l’échec d’une nouvelle trêve annoncée dimanche soir entre l’armée azerbaïdjanaise et les forces de la république autoproclamée, soutenue par l’Arménie, chaque camp accusant l’autre d’être responsable de l’échec de ces cessez-le-feu.

Le Nagorny Karabakh est une région à majorité arménienne ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS. Une guerre terminée en 1994 a fait plus de 30 000 morts, se concluant par la perte de contrôle de la région par l’Azerbaïdjan. Les combats ont repris fin septembre, avec une intensité jamais vue depuis 1994, les forces azerbaïdjanaises conquérant des territoires qui leur échappaient depuis près de 30 ans.

Au moins 100 civils sont morts jusqu’ici dans les combats, le président russe Vladimir Poutine, dont le pays est un des arbitres du conflit, ayant plutôt évoqué pour sa part un bilan total d’environ 5000 morts civils et militaires.