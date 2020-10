Nouveau tomodensitomètre conteneurisé et déployable pour les médecins militaires canadiens

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministère de la Défense nationale a investi dans un nouveau tomodensitomètre conteneurisé et déployable qui permettra aux médecins du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes de disposer de la technologie moderne dont ils ont besoin pour diagnostiquer efficacement les blessures traumatiques et les affections multiples.

Le tomodensitomètre soutient également l’engagement de la Défense nationale à fournir des soins médicaux modernes et de première qualité à nos militaires.

La politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement place les personnes qui servent dans les Forces armées canadiennes (FAC) au cœur de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi le gouvernement du Canada veille à ce que les membres des FAC soient bien soutenus et résilients, tant physiquement que psychologiquement.

Les tomodensitomètres sont utilisés pour prendre de multiples images du corps sous différents angles et peuvent être utilisés pour examiner les blessures internes résultant d’un traumatisme, diagnostiquer des maladies ou planifier des traitements médicaux comme les chirurgies. Cet outil a été conçu pour un déploiement rapide, fournissant des informations de niveau hospitalier en quelques heures. Sans avoir besoin d’équipement de levage spécialisé ou d’un calibrage qui prend du temps, il peut être utilisé dans divers milieux, ce qui permet de gagner un temps précieux dans les situations critiques.

Le tomodensitomètre conteneurisé a été livré à la BFC Halifax le 19 juin 2020 et a fait l’objet d’essais afin de s’assurer qu’il répond aux besoins des FAC et de ses professionnels médicaux. L’équipement sera utilisé dans le cadre de déploiements mondiaux par le 1er Hôpital de campagne du Canada et, lorsqu’il ne sera pas en déploiement, il servira à la population militaire située à Halifax et dans ses bases environnantes. Ce contrat, d’une valeur de 2,8 millions de dollars, taxes comprises, a été attribué à Marshall Aerospace Canada inc. d’Ottawa (Ontario). Cet investissement témoigne de notre engagement continu à soutenir l’industrie canadienne locale.

Citations



« Prendre soin de ceux et celles qui servent le Canada est au cœur d’une armée forte, sûre et engagée. Peu importe où nos militaires servent, dans le cadre de déploiements militaires ou de missions de secours humanitaire, ils méritent le meilleur équipement médical et les meilleurs traitements possible. Cet investissement dans un nouveau tomodensitomètre déployable permettra à nos militaires de continuer à recevoir des soins de santé de calibre mondiale et illustre notre engagement à soutenir ceux et celles qui servent et défendent les valeurs du Canada, tant au pays qu’à l’étranger. »



Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Cet investissement permet à tous ceux et celles en uniforme de disposer d’une technologie médicale mobile qui leur permet de sauver des vies, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. Ce contrat pour l’équipement médical essentiel et la formation à son utilisation et à son entretien efficaces permettra aux membres de nos Forces armées canadiennes de continuer à effectuer leur travail de la plus haute importance. »

Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

« Les membres des Forces armées canadiennes nous rendent fiers chaque jour, en représentant le Canada. Ce sont des militaires dévoués, compétents et altruistes de notre communauté à Halifax et ils méritent les meilleurs soins et équipements que nous pouvons leur fournir. Grâce à cet investissement, je suis ravi que notre gouvernement ait une fois de plus démontré son engagement envers les militaires exemplaires de nos forces armées ici à la BFC Halifax. »

– Andy Fillmore, député d’Halifax

En bref

À la suite d’un processus ouvert et concurrentiel, le contrat a été attribué le 19 juin 2019 à Marshall Aerospace Canada inc. Le matériel a ensuite été soumis à des essais d’acceptation réguliers, qui ont été achevés avec succès en octobre 2020.