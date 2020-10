Pompeo continue de s’en prendre à la Chine, «la menace la plus grave» envers la liberté religieuse selon lui

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Chine représente «la menace la plus grave» envers la liberté religieuse, a déclaré jeudi à Jakarta le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, continuant ainsi à s’en prendre à Pékin durant sa tournée asiatique entamée le 25 octobre.

Pompeo multiplie les attaques contre la Chine depuis le début de sa tournée, démarrée lundi en Inde et poursuivie au Sri Lanka, aux Maldives puis en Indonésie avant le Vietnam vendredi et qui a pour but de renforcer l’alliance contre la Chine, perçue par l’administration américaine comme une grave menace économique, politique et militaire.

Au Sri Lanka, lourdement endetté envers la Chine, il avait dénoncé le comportement «prédateur» du Parti communiste chinois, s’attirant une réponse cinglante de l’ambassade chinoise à Colombo. Aux Maldives le secrétaire américain avait mis garde contre «l’attitude menaçante et sans foi ni loi» de Pékin.

À Jakarta, il s’en est pris au traitement de la minorité musulmane ouïghoure par Pékin.

La Chine est le principal partenaire commercial de l’Indonésie et, dans ce pays qui compte la plus importante population musulmane au monde, les critiques envers le sort des Ouïghours en Chine ont été étouffées.

«La menace la plus grave envers l’avenir de la liberté religieuse est la guerre menée par le Parti communiste chinois contre les personnes de toutes croyances: musulmans, bouddhistes, chrétiens et adeptes de Falun Gong», a déclaré Mike Pompeo jeudi devant l’influente organisation musulmane sunnite indonésienne Nahdlatul Ulama.

Successful day in Jakarta hallmarked with a momentous speech on religious pluralism to @nahdlatululama and great talks with President @Jokowi and Foreign Minister @Menlu_RI. The U.S.-Indonesia Strategic Partnership is strong and together we’ll make it stronger. #MitraMasaDepan pic.twitter.com/EWo9EWnhcM