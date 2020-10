Programme sur les femmes, la paix et la sécurité: initiatives canadiennes pour le 20e anniversaire de la résolution 1325 de l’ONU

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd’hui que le Canada présentera de nouvelles initiatives pour marquer le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Programme sur les femmes, la paix et la sécurité est essentiel pour construire un monde plus inclusif, plus égalitaire, plus pacifique et plus sûr. Le Canada reste déterminé à faire avancer ce programme, qui est un fondement de sa politique étrangère féministe.

La participation égale et substantielle des femmes à la consolidation de la paix est une question de droits de la personne. Tout le monde a le droit d’être représenté par des gens qui défendront ses intérêts, le droit d’avoir une voix à la table des négociations lorsque des décisions sont prises et le droit de participer à la détermination de son avenir.

Lors de l’événement de haut niveau du Réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité tenu aujourd’hui, le ministre Champagne a annoncé de nouveaux investissements de 9,9 millions de dollars pour appuyer les femmes qui se consacrent à la consolidation de la paix dans le monde. Ce montant s’ajoute aux 5 millions de dollars investis dans les organismes communautaires de femmes qui œuvrent pour la paix, pour un total de 14,9 millions de dollars. De plus, le ministre a annoncé la création d’un programme annuel de prix pour les femmes, la paix et la sécurité visant à souligner l’excellence dans la recherche et le leadership de la société civile. Ces investissements permettront de faire progresser le leadership des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité.

Le Canada organisera également une campagne de sensibilisation mondiale d’une durée d’un an, par l’intermédiaire de son réseau de missions diplomatiques dans le monde entier, afin de reconnaître, de soutenir et de protéger le travail important des femmes qui œuvrent à la consolidation de la paix.

Ces initiatives démontrent une fois de plus l’engagement ferme du Canada à l’égard du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité. Elles permettront de combler les principales lacunes de sa mise en œuvre, notamment celles mises en évidence par les organisations de la société civile. Ces nouveaux engagements soulignent la détermination cruciale du Canada envers l’égalité des genres comme fondement de la paix.

J’ai eu l’honneur de participer au @WPSFocalPoints soulignant le 20e anniversaire de la CSNU1325. J’ai annoncé des investissements & la création d’un programme annuel de prix pour les femmes.



🇨🇦 reconnaît que nous devons travailler ensemble pour #FPS. https://t.co/FF3H6FM21k pic.twitter.com/sjDbCYugR4 — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 30, 2020

Citations

« L’engagement durable du Canada envers le Programme sur les femmes, la paix et la sécurité est fondé sur la conviction que ces questions sont essentielles à l’instauration d’un monde plus égalitaire et plus pacifique. Aujourd’hui, et dans les mois et années à venir, nous prenons des mesures concrètes pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre du programme et accélérer les progrès. Deux décennies après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’expertise des femmes en matière de paix et de sécurité reste trop souvent négligée. Le moment est venu d’agir, et le Canada continuera de collaborer étroitement avec ses partenaires internationaux et les représentants de la société civile pour faire en sorte que ces impératifs restent au premier plan du programme mondial. »

– François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Le 31 octobre 2020 marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, fondement du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité.

La participation des femmes à la prise de décisions en matière de paix et de sécurité reste très faible. En moyenne, les femmes ne comptent que pour 13 % des négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des signataires des principaux accords de paix.

Le 1er novembre 2017, le Canada a lancé son deuxième Plan d’action national pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité 2017-2022.

Le Canada a nommé sa première ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité en 2019 afin d’aider à diriger la mise en œuvre de ses engagements.

